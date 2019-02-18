В Мюнхене завершилась 55-я конференция по безопасности: как это было

CA-NEWS (CA) - Если в экономике самым авторитетным международным форумом является Давос, то в сфере внешней политики и безопасности, безусловно, Мюнхен. Mюнхенская конференция в этом году бьет предыдущие рекорды по количеству высокопоставленных участников: 35 глав государств и правительств, 50 министров иностранных дел, 30 министров обороны. В работе конференции, помимо политиков, приняли участие около 600 экспертов мирового уровня. Здание исторического отеля «Баварский двор», где проходим форум, охраняли 4400 баварских полицейских, отмечает «НТВ».

55-я Мюнхенская конференция по безопасности началась в Баварии 15 февраля и завершилась 17 февраля, заявил ее глава Вольфганг Ишингер. Несмотря на то, что в этом году форум посетило рекордное количество участников, больших прорывов достичь на нем не удалось. Страны мира пока не смогли выработать новые принципы взаимодействия с учетом сложной мировой обстановки и кризиса традиционных систем безопасности, передает gazeta.ru.

«Мюнхенская конференция завершилась», - заявил Ишингер, добавив, что вопрос о том, кто соберет «кусочки пазла» разрушенного порядка в международной системе безопасности остается открытым.

Вместе с тем, по словам Ишингера, дипломатия все еще имеет шанс в современном мире, что демонстрирует ситуация вокруг урегулирования спора вокруг бывшей Македонии и Греции. Европейский проект, несмотря на большое количество кризисов и проблем, «сохраняет витальность», считает глава конференции.

День первый: ДРСМД не спасти

Первый день конференции был посвящен самой актуальной проблеме мировой безопасности: кризису системы контроля над вооружениями. Центральное место в дискуссии было отведено будущему без Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). После того, как США в одностороннем порядке объявили о приостановке действия соглашения, а Россия ответила на это зеркальными мерами, возможные способы спасения договора активно обсуждаются в Европе

Ситуация должна была приблизиться к урегулированию именно в Мюнхене, где прошли переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и генсека НАТО Йенса Столтенберга. Однако этого не произошло.

По словам генсека альянса, переговоры не увенчались успехом, и встреча с Лавровым не помогла сблизить позиции сторон.

В поисках новой площадки для диалога глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия поднимет вопрос усиления контроля над вооружениями в апреле в СБ ООН. «Кризис Договора о РСМД показывает, что мы должны более глобально относиться к ядерному вооружению и контролю над вооружениями, чем когда бы то ни было. Германия даст толчок этому в апреле, когда мы примем председательство в СБ ООН. Мы должны сообща позаботиться о том, чтобы технологическое развитие новых систем вооружения не составляло угрозы для нашей архитектуры безопасности», — сказал он.

Министр также отметил, что «в свете кризиса вокруг сохранения договора нам нужно больше диалога между американцами, европейцами и русскими», к дискуссии о контроле над вооружениями «мы должны также привлекать других участников, прежде всего Китай».

День второй: Мюнхенская речь Меркель, евроремонт Лаврова и ПРО для Порошенко

Чем удивила Меркель

Обычно сдержанная в выражениях, в Мюнхене канцлер Ангела Меркель не скрывала эмоций. Некоторые связывают это с тем, что это ее последний канцлерский срок. Она в очередной раз осудила действия РФ против Украины, употребив слово "Angriff" (нападение), говоря о войне в Донбассе. Обращаясь к сидящему в зале украинскому президенту Петру Порошенко, Меркель сказала, что понимает его критику строящегося газопровода "Северный поток-2", и пообещала добиваться сохранения транзитного маршрута через Украину. Но при этом канцлер выступила против разрыва отношений с Россией и за диалог с Москвой, несмотря на разногласия, говорится в статье Deutsche Welle.

Помимо России, Меркель критиковала Соединенные Штаты за то, что те угрожают ввести пошлины на немецкие автомобили и называют их угрозой своей национальной безопасности. На вопрос из заглавия нынешней 55-й Мюнхенского конференции - кто подберет части мозаики разрушающегося миропорядка? - Меркель ответила: «Мы все вместе». Зал несколько минут аплодировал стоя.

Угрозы Пенса, сдержанность Цзечи и колкости Лаврова

Выступавший после Меркель вице-президент США Майк Пенс большую часть своей речи посвятил комплиментам Дональда Трампа. Но запомнится его речь в Мюнхене высказываниями в адрес Ирана, который он назвал угрозой миру на Ближнем Востоке и прежде всего - Израилю. Пенс призвал европейцев присоединиться к США и выйти из ядерной сделки с Тегераном. «Время действовать», - сказал вице-президент. Некоторые восприняли эти его слова как угрозу применить силу против страны, в которой ровно 40 лет назад произошла исламская революция.

С нетерпением ожидали в Мюнхене выступления представителя Китая, редкого гостя в Мюнхене. Это связано с тем, что организаторы конференции предрекают растущее соперничество между США, КНР и Россией. Но те, кто ждал проявления этого соперничества в публичных выступлениях, были разочарованы. Отвечающий за внешнюю политику член Политбюро ЦК КПК Ян Цзечи говорил сдержанно и дипломатично. В основном он фактически поддержал Меркель, заявив о приверженности к многостороннему подходу в решении мировых проблем.

Глава российского МИДа Сергей Лавров призвал вернуться к идее общего европейского дома, нереализованной после окончания холодной войны. "Европейскому дому нужен капитальный ремонт", - сказал Лавров, предварительно покритиковав Запад за нежелание расширять сотрудничество с Россией и за поддержку Украины. Глава российской дипломатии назвал выступавшего в пятницу, 15 февраля, и жестко критиковавшего Россию британского министра обороны "министром войны", а на вопрос вашингтонского журналиста ответил: "Вы же все равно напишете так, как вам нужно, пишите сразу так".

Почему Китай не спешит к переговорам о ДРСМД

Дискуссия о ядерном оружии, считавшаяся одной из главных на фоне выхода США и России из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), не вызвала большого резонанса. Зал был на треть пуст, что, возможно, было связанно с проходящими параллельно двусторонними встречами. Представители США и России повторили свои позиции: Вашингтон обвиняет Москву в нарушении договора, та отрицает. А вот представитель Китая, который хотят привлечь к переговорам о ДРСМД западные дипломаты, дал понять, что Пекин пока в таких переговорах не заинтересован. Одна из причин - ракеты наземного базирования, о которых идет речь, - основная часть китайского арсенала, в отличие от США и России, у которых сильны морские и воздушные компоненты так называемой ядерной триады.

Как Манфред Вебер удивил Петра Порошенко

Уже под занавес второго дня конференции прошла дискуссия о безопасности в Восточной Европе, в которой изначально планировалось участие и президента Беларуси Александра Лукашенко, но он в последний момент отказался. Эта дискуссия прошла не в главном зале, в котором параллельно обсуждали изменения климата, а в другом помещении. Послушать украинского президента Петра Порошенко, грузинского премьера Мамуку Бахтадзе, премьера Хорватии Андрея Пленковича, генсека ОБСЕ Томаса Гремингера и немецкого политика Манфреда Вебера, вероятного будущего главу Еврокомиссии, пришло более сотни политиков и экспертов. Среди них было несколько отставных тяжеловесов, в том числе бывший глава госдепа США Мадлен Олбрайт.

Порошенко говорил, что доволен итогами Мюнхена и словами поддержки со стороны европейских и американских политиков. Украинский президент призывал к единству Запада в противодействии России, ему вторил грузинский премьер. Оживление на подиуме и в зале вызвали слова Манфреда Вебера об идее создания европейской системы противоракетной безопасности и более того - присоединения к ней Украины. Президент Украины сказал, что его страна сразу присоединилась бы к такой европейской ПРО. "В таком случае мы можем заканчивать дискуссию", - сказал Порошенко.

Пока же, не имея перспективы вступления ни в ЕС, ни в НАТО, Украина, как было сказано в докладе Мюнхенской конференции, остается в "зоне нестабильности".

Iran FM Zarif clearly unfazed by @vp speech on his country, reading his newspaper at #msc2019 pic.twitter.com/4lQkzuxyi0 — Florence of Arabia (@FlorenceGaub) 16 февраля 2019 г.

День третий: все упирается в Ближний Восток

На третий день конференции ее участники отвлеклись от основных тем, чтобы провести обстоятельный диалог по ситуации на Ближнем Востоке. В завершающий день форума спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что США не хотят, чтобы сирийское правительство вернуло контроль над северо-востоком страны.

«Наши цели на северо-востоке не изменились. Они предполагают сохранение безопасности в регионе, а именно: это означает, что мы не хотим, чтобы режим туда вернулся, так как он не способствует стабильности», — сказал Джеффри.

При этом он отметил, что США выводят войска из Сирии, «поскольку основная цель, в связи с которой они вводились, а это оказание помощи сирийским демократическим силам и победа над террористической группировкой «Исламское государство» выполнена».

Джеффри выступил с утверждением, что, несмотря на вывод войск, США продолжат борьбу с ИГ. «Мы сохраняем военно-воздушный потенциал, способность реагировать на угрозы, которые возникают в связи с наличием сил ИГ, — добавил он. Спецпредставитель заявил, что США не призывают к уходу президента Сирии Башара Асада, но требуют изменений в поведении Дамаска. «Мы призываем к серьезным изменениям в поведении режима», — добавил Джеффри.

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, включаясь в дискуссию по северо-востоку Сирии, заявил, что курдские формирования из «Сил народной самообороны» (СНС) должны быть выведены с сирийской территории к востоку от реки Евфрат.

«Террористическая группировка СНС не должна присутствовать к востоку от Евфрата. Нашей приоритетной задачей на севере Сирии является обеспечение безопасности наших собственных границ и нашего народа. На протяжении многих лет с территории Сирии в этом регионе исходит угроза для нас, совершаются провокации», — сказал он.

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в свою очередь считает, что диалог между Дамаском и курдами — единственный приемлемый способ урегулирования ситуации. «Назывались различные опции того, что можно сделать после того как или в случае того как США уйдут из Сирии, если не будет иностранных войск, о которых здесь тоже говорилось, скажем, на северо-востоке Сирии. Нам кажется, что, наверное, лучшим вариантом было бы решение этих проблем через диалог курдов и Дамаска», — сказал он.

«Конечно, мы знаем о тех проблемах, которые существуют в отношениях между Дамаском и курдами. Мы такой диалог поддерживали бы, это тот путь, по которому следует идти», — добавил дипломат.

Впрочем, дискуссия сосредоточилась не только вокруг вопросов политического урегулирования в Сирии, но и конфликтов Ирана и США, а также изоляции Катара.

Катар не согласен с мнением, что террористическая группировка «Исламское государство» побеждена, заявил глава катарского МИД Мухаммед бен Абдеррхаман Аль Тани.

«Некоторые территории освобождены, но ИГ и терроризм еще не побеждены: идеология осталась, люди остались», — сказал он.

Также он выразил мнение, что идея США по формированию Ближневосточного стратегического альянса (MESA, официальное название «арабского НАТО») обречена на провал без урегулирования дипломатического кризиса в Персидском заливе.

«США прилагают усилия по созданию стратегического ближневосточного альянса. И наша позиция такова: прежде чем говорить об альянсе, нужно решить ключевую проблему. Мы не можем говорить о коалиции, в состав которой войдут страны, враждующие друг с другом», — сказал он, имея в виду Саудовскую Аравию, ОАЭ, Бахрейн и Египет, бойкотирующие Катар.

«Мы готовы [войти в альянс], поддерживаем идею, до тех пор пока она не противоречит международному праву, основана на концепции коллективной безопасности и взаимодействии», — добавил он.

Награждение

Премьер-министры Греции Алексис Ципрас и Северной Македонии Зоран Заев награждены премией Мюнхенской конференции по безопасности имени Эвальда фон Клейста за вклад в мир и за успешное разрешение многолетнего конфликта вокруг названия "Македония".

Демонстрация антиглобалистов





Как и в прошлые годы параллельно с конференцией прошли демонстрации антиглобалистов. Самая крупная собрала в субботу, 16 февраля 3,5 тыс. человек - участники акции протеста прошли маршем через центр Мюнхена с требованием к политикам прекратить локальные конфликты по всей планете, передает ТАСС.

Пока участники конференции с трибуны рассуждали об угрозе гонки вооружений и о необходимости укреплять Североатлантический альянс, манифестанты несли транспаранты с лозунгами "С НАТО нет мира", "Нам не нужны ваши войны", "Прекратим продажу оружия", "Мир вместо вооружений".

Форум проходил при повышенных мерах безопасности, в радиусе 500 м от места проведения конференции установлено несколько полицейских заграждений, пресс-центр в этом году находится на 300 м дальше, чем было раньше. Увеличено и число полицейских, которые дежурят на улицах - с 4 до 4,4 тыс. На этот раз, кроме места проведения форума, они охраняли 10 гостиниц, где разместили делегации разных стран.

Руководитель форума Вольфганг Ишингер сообщил, что следующая Мюнхенская конференция по безопасности откроется 14 февраля 2020 года.

Мюнхенская конференция по безопасности проводится ежегодно с 1963 года по инициативе немецкого публициста Эвальда фон Клейста, который был руководителем конференции до 1998 года. Ее цель - развитие международного сотрудничества в обеспечении мира, поиск путей невоенного урегулирования конфликтов.