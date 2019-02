В Мюнхене завершилась 55-я конференция по безопасности: как это было

CA-NEWS (CA) - Если в экономике самым авторитетным международным форумом является Давос, то в сфере внешней политики и безопасности, безусловно, Мюнхен. Mюнхенская конференция в этом году бьет предыдущие рекорды по количеству высокопоставленных участников: 35 глав государств и правительств, 50 министров иностранных дел, 30 министров обороны. В работе конференции, помимо политиков, приняли участие около 600 экспертов мирового уровня. Здание исторического отеля «Баварский двор», где проходим форум, охраняли 4400 баварских полицейских, отмечает «НТВ».

55-я Мюнхенская конференция по безопасности началась в Баварии 15 февраля и завершилась 17 февраля, заявил ее глава Вольфганг Ишингер. Несмотря на то, что в этом году форум посетило рекордное количество участников, больших прорывов достичь на нем не удалось. Страны мира пока не смогли выработать новые принципы взаимодействия с учетом сложной мировой обстановки и кризиса традиционных систем безопасности, передает gazeta.ru.

«Мюнхенская конференция завершилась», - заявил Ишингер, добавив, что вопрос о том, кто соберет «кусочки пазла» разрушенного порядка в международной системе безопасности остается открытым.

Вместе с тем, по словам Ишингера, дипломатия все еще имеет шанс в современном мире, что демонстрирует ситуация вокруг урегулирования спора вокруг бывшей Македонии и Греции. Европейский проект, несмотря на большое количество кризисов и проблем, «сохраняет витальность», считает глава конференции.

День первый: ДРСМД не спасти

Первый день конференции был посвящен самой актуальной проблеме мировой безопасности: кризису системы контроля над вооружениями. Центральное место в дискуссии было отведено будущему без Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). После того, как США в одностороннем порядке объявили о приостановке действия соглашения, а Россия ответила на это зеркальными мерами, возможные способы спасения договора активно обсуждаются в Европе

Ситуация должна была приблизиться к урегулированию именно в Мюнхене, где прошли переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и генсека НАТО Йенса Столтенберга. Однако этого не произошло.

По словам генсека альянса, переговоры не увенчались успехом, и встреча с Лавровым не помогла сблизить позиции сторон.

В поисках новой площадки для диалога глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия поднимет вопрос усиления контроля над вооружениями в апреле в СБ ООН. «Кризис Договора о РСМД показывает, что мы должны более глобально относиться к ядерному вооружению и контролю над вооружениями, чем когда бы то ни было. Германия даст толчок этому в апреле, когда мы примем председательство в СБ ООН. Мы должны сообща позаботиться о том, чтобы технологическое развитие новых систем вооружения не составляло угрозы для нашей архитектуры безопасности», — сказал он.

Министр также отметил, что «в свете кризиса вокруг сохранения договора нам нужно больше диалога между американцами, европейцами и русскими», к дискуссии о контроле над вооружениями «мы должны также привлекать других участников, прежде всего Китай».

День второй: Мюнхенская речь Меркель, евроремонт Лаврова и ПРО для Порошенко

Чем удивила Меркель

Обычно сдержанная в выражениях, в Мюнхене канцлер Ангела Меркель не скрывала эмоций. Некоторые связывают это с тем, что это ее последний канцлерский срок. Она в очередной раз осудила действия РФ против Украины, употребив слово "Angriff" (нападение), говоря о войне в Донбассе. Обращаясь к сидящему в зале украинскому президенту Петру Порошенко, Меркель сказала, что понимает его критику строящегося газопровода "Северный поток-2", и пообещала добиваться сохранения транзитного маршрута через Украину. Но при этом канцлер выступила против разрыва отношений с Россией и за диалог с Москвой, несмотря на разногласия, говорится в статье Deutsche Welle.

Помимо России, Меркель критиковала Соединенные Штаты за то, что те угрожают ввести пошлины на немецкие автомобили и называют их угрозой своей национальной безопасности. На вопрос из заглавия нынешней 55-й Мюнхенского конференции - кто подберет части мозаики разрушающегося миропорядка? - Меркель ответила: «Мы все вместе». Зал несколько минут аплодировал стоя.

Угрозы Пенса, сдержанность Цзечи и колкости Лаврова

Выступавший после Меркель вице-президент США Майк Пенс большую часть своей речи посвятил комплиментам Дональда Трампа. Но запомнится его речь в Мюнхене высказываниями в адрес Ирана, который он назвал угрозой миру на Ближнем Востоке и прежде всего - Израилю. Пенс призвал европейцев присоединиться к США и выйти из ядерной сделки с Тегераном. «Время действовать», - сказал вице-президент. Некоторые восприняли эти его слова как угрозу применить силу против страны, в которой ровно 40 лет назад произошла исламская революция.

С нетерпением ожидали в Мюнхене выступления представителя Китая, редкого гостя в Мюнхене. Это связано с тем, что организаторы конференции предрекают растущее соперничество между США, КНР и Россией. Но те, кто ждал проявления этого соперничества в публичных выступлениях, были разочарованы. Отвечающий за внешнюю политику член Политбюро ЦК КПК Ян Цзечи говорил сдержанно и дипломатично. В основном он фактически поддержал Меркель, заявив о приверженности к многостороннему подходу в решении мировых проблем.

Глава российского МИДа Сергей Лавров призвал вернуться к идее общего европейского дома, нереализованной после окончания холодной войны. "Европейскому дому нужен капитальный ремонт", - сказал Лавров, предварительно покритиковав Запад за нежелание расширять сотрудничество с Россией и за поддержку Украины. Глава российской дипломатии назвал выступавшего в пятницу, 15 февраля, и жестко критиковавшего Россию британского министра обороны "министром войны", а на вопрос вашингтонского журналиста ответил: "Вы же все равно напишете так, как вам нужно, пишите сразу так".

Почему Китай не спешит к переговорам о ДРСМД

Дискуссия о ядерном оружии, считавшаяся одной из главных на фоне выхода США и России из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), не вызвала большого резонанса. Зал был на треть пуст, что, возможно, было связанно с проходящими параллельно двусторонними встречами. Представители США и России повторили свои позиции: Вашингтон обвиняет Москву в нарушении договора, та отрицает. А вот представитель Китая, который хотят привлечь к переговорам о ДРСМД западные дипломаты, дал понять, что Пекин пока в таких переговорах не заинтересован. Одна из причин - ракеты наземного базирования, о которых идет речь, - основная часть китайского арсенала, в отличие от США и России, у которых сильны морские и воздушные компоненты так называемой ядерной триады.

Как Манфред Вебер удивил Петра Порошенко

Уже под занавес второго дня конференции прошла дискуссия о безопасности в Восточной Европе, в которой изначально планировалось участие и президента Беларуси Александра Лукашенко, но он в последний момент отказался. Эта дискуссия прошла не в главном зале, в котором параллельно обсуждали изменения климата, а в другом помещении. Послушать украинского президента Петра Порошенко, грузинского премьера Мамуку Бахтадзе, премьера Хорватии Андрея Пленковича, генсека ОБСЕ Томаса Гремингера и немецкого политика Манфреда Вебера, вероятного будущего главу Еврокомиссии, пришло более сотни политиков и экспертов. Среди них было несколько отставных тяжеловесов, в том числе бывший глава госдепа США Мадлен Олбрайт.

Порошенко говорил, что доволен итогами Мюнхена и словами поддержки со стороны европейских и американских политиков. Украинский президент призывал к единству Запада в противодействии России, ему вторил грузинский премьер. Оживление на подиуме и в зале вызвали слова Манфреда Вебера об идее создания европейской системы противоракетной безопасности и более того - присоединения к ней Украины. Президент Украины сказал, что его страна сразу присоединилась бы к такой европейской ПРО. "В таком случае мы можем заканчивать дискуссию", - сказал Порошенко.

Пока же, не имея перспективы вступления ни в ЕС, ни в НАТО, Украина, как было сказано в докладе Мюнхенской конференции, остается в "зоне нестабильности".

