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  18 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Вице-премьер Таджикистана поручил досрочно сдать в эксплуатацию самый большой спорткомплекс в Душанбе

CA-NEWS (TJ) -  В конце минувшей недели вице-премьер Таджикистана Азим Иброхим инспектировал строительство крупного универсально-спортивного комплекса, который возводится за счет бюджета столицы на улице Карамова в Душанбе, и поручил завершить его строительство в июле-августе текущего года, сообщили «АП» в правительстве республики.

При этом Иброхим призвал строителей комплекса обратить особое внимание на качество выполняемых работ.

Первоначально планировалось завершить строительство в сентябре 2019 года.

На сегодняшний день строители на объекте работают в круглосуточном режиме, одновременно ведется благоустройство прилегающей к комплексу территории.

Современный спортивный комплекс расположен напротив Парка культуры и отдыха имени Омара Хайяма, между склонами и холмами Лучоба и реки Душанбинка. Он строится на площади в 10 га.

К строительным работам привлечены и местные жители: на строительстве этого крупного спортивного комплекса занято до двух тысяч человек, а после его сдачи более 600 человек будут обеспечены постоянной работой и хорошей заработной платой.

Проект разработан специалистами группы компаний «Ростовгипрошахт» России с учётом местного пейзажа.

Здесь будут построены крытые и полукрытые спортивные дворцы, а также стадионы и различные спортивные площадки для тенниса, большие и малые бассейны для плавания и других водных видов спорта, дворец для спортивных занятий на льду.

Комплекс состоит из различных спортивных площадок и залов, в каждом из которых имеется от 150 до 3-х тысяч посадочных мест для зрителей.

В том числе есть 7 тренировочных теннисных площадок, каждая со 150-ю посадочными местами и теннисный дворец на 3 тысячи посадочных мест.

Площадки и различные по площади и глубине бассейны комплекса предназначены как для тренировок, так и для местных и международных соревнований, в том числе и олимпийских игр.

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