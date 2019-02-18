Агентство по водным ресурсам предложили создать в Казахстане

CA-NEWS (KZ) - В Сенате Казахстана 15 февраля состоялась встреча членов Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности с представителями государственных органов по вопросам гражданской зашиты, в частности, обеспечения водной безопасности и подготовки к весенним паводкам, сообщает пресс-служба верхней палаты Парламента.

Подчеркнув особую актуальность рассматриваемого вопроса, председатель сенатского Комитета Дарига Назарбаева обратила внимание на ряд системных ошибок в работе государственных органов, которые приводят к тому, что ожидаемые паводки превращаются в неконтролируемые катастрофы.

"Здесь имеет место целый ряд проблем: это малочисленность и неукомплектованность кадрами уполномоченного органа, недофинансирование гидрометеорологических служб, неправильное проектирование строительства гидротехнических сооружений, незаконное строительство населенных пунктов на участках, подвергающихся риску затопления и многие другие", - сказала сенатор.

С докладами о проводимой работе и мерах, предпринимаемых для предотвращения разрушительных последствий паводков доложили вице-министр МВД Юрий Ильин, вице-министр сельского хозяйства Арман Евниев, заместитель акима Акмолинской области Василий Крылов, заместитель акима ВКО Серик Актанов.

По данным МВД, практически во всех регионах застройка территорий осуществляется без учета риска возникновения ЧС и в пределах водоохранных полос и зон, до сих пор не решена проблема 29 бесхозяйных ГТС, в течение последних 3 лет финансовые средства на модернизацию системы оповещения МИО Атырауской, Мангистауской и Костанайской областей не выделяются.

О проблемах обеспечения водной безопасности депутатам рассказали ученые и представители экспертных сообществ. По мнению директора научно-информационного центра Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии Наримана Кипшакбаева, из всего перечня проблем самой неотложной является повышение статуса управления водой на национальном и местном уровнях. Он предложил создать Национальный водный Совет при Президенте Республики Казахстан и Агентство по водным ресурсам при Правительстве.

Для предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с паводками, в марте прошлого года Комитетом по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента были даны рекомендации. Однако, работа по их исполнению уполномоченными государственными органами не проводится, считают сенаторы.