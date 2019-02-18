Президент Туркменистана поручил создать клинику и приют для бездомных животных﻿ за счет государства

CA-NEWS (TM) - В Тукрменистане на заседании Кабмина 15 февраля президент Гурбангулы Бердымухамедов поручил создать специализированную клинику и приют для бездомных животных, которые будут находится под опекой государства, сообщает госинформагентство ТДХ.

Медицинское учреждение будет открыто в том числе для участия в этом деле предпринимателей и волонтеров-зоозащитников. Указание определить местоположение клиники и приюта и обустроить их в соответствии с современными стандартами дано вице-премьеру Эсенмырату Оразгелдиеву.

Как передает издание, возможностями приюта смогут воспользоваться люди, которые меняют место жительства и больше не могут содержать собаку или кошку у себя дома, а также те, кто уезжает в отпуск или в командировку, и на это время их питомцам будет нужен присмотр и уход. Также те, кто по причине болезни или старости не могут осуществлять уход за домашними животными, но и не хотят с ними расставаться. Они смогут сдать питомца в приют и навещать его по возможности.

Центр также будет открыт для всех желающих просто прийти пообщаться с животными, погулять, поиграть с ними или найти себе питомца.