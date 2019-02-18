Глава Ташкента заявил, что вопросы сноса отвлекают власти от основной работы

CA-NEWS (UZ) - Вопросы сноса и переселения людей, вызванные строительным бумом в Ташкенте, отвлекают столичный хокимият от основной работы. Об этом заявил хоким города Джахонгир Артыкходжаев, сообщает Кун.уз.



«Мы не занимаемся только сносом, у нас есть другая работа тоже <…>. Все думают, что мы сидим до вечера, и нам приносят документы о сносе», – сказал Артыкходжаев на пресс-конференции, 16 февраля.

По его словам, на подобные вопросы приходится только 3-5% от всей работы администрации.

«Наша основная работа заключается в формировании бюджета, сборе налогов, прокладке асфальта, «коммуналке». Очень-очень много работы. Поэтому нам сложно, когда наше основное время тратится на мелкие вопросы», – отметил градоначальник.

При этом руководство столичного хокимията считает, что основная проблема города – строительство внутриквартальных дорог.

«Внутриквартальные дороги – самая большая проблема. Да, мы не дошли до всех, но максимально стараемся», – сказал первый заместитель хокима Ташкента по вопросам архитектуры, капитального строительства и развития коммуникаций Даврон Хидоятов.

Он подчеркнул, что работа хокимията приносит «много позитива». «В этом году сдаем два моста. Причем один из них будет уникальным. Никому до этого нет дела. Трехуровневый мост сдается на ул. Паркентская. В Сергелийском районе сдается еще один мост. Такого раньше не было, что за один год два моста сдавали. Очень много позитива», – добавил чиновник.