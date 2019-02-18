Ассоциация футбола Узбекистана прокомментировала отстранение вратаря Игнатия Нестерова

CA-NEWS (UZ) - После сообщения о том, что вратарь национальной сборной Игнатий Нестеров отстранён от футбола по подозрению в приёме допинга на Кубке Азии, Ассоциация футбола Узбекистана выступила с официальным разъяснением.

Допинг-проба Нестерова, взятая во время Кубка Азии, дала положительный результат. Как выяснилось, в период игры футболист, не посоветовавшись с врачами, принимал препарат для похудения. По словам Игнатия Нестерова, он не знал о содержании в лекарстве запрещённых веществ. АФУ отмечает также, что, в отличие от других видов спорта, в футболе снижение веса не влияет на качество игры.

В настоящее время футболист не имеет права выступать ни за какие команды, однако окончательное решение по его делу должен принять Дисциплинарный комитет Азиатской футбольной конфедерации, сообщает Nuz.uz.

О результатах допинг-пробы Нестерова АФК уведомила Ассоциацию футбола Узбекистана и клуб «Охуд», за который сейчас выступает вратарь. Поскольку Дисциплинарный комитет ещё не вынес свой вердикт, АФК просила не разглашать эти сведения. Тем не менее, «Охуд» разместил новость об отстранении Нестерова на своём сайте и в социальных сетях. «Профессиональный клуб не красит такое поведение», - отметили в Ассоциации футбола Узбекистана.

АФУ также обратилась к прессе с просьбой учитывать всё вышеперечисленное при размещении новостей о Нестерове, пока не получено официальное решение Дисциплинарного комитета.