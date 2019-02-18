Почему один из «лидеров» таджикской оппозиции вернулся на родину и сдался властям?

CA-NEWS (TJ) - Прошло три дня с возвращения Шарофиддина Гадоева, одного из известных лидеров таджикской оппозиции в Таджикистане, но дискуссии об этом событии не утихают. Соратники Гадоева по оппозиции до сих пор уверены, что его похитили во время поездки в России и насильно вывезли в Душанбе, сообщает сайт Ахбор.

Заявление на самом деле произвел фурор и в Таджикистане и за его пределами, так как Шарофиддин Гадоев до сегодняшнего дня является одним из влиятельных лидеров оппозиции, который возвращается на Родину.

МВД Таджикистана сообщает, что он вернулся на Родину сам и с чувством искреннего раскаивания сдался властям в душанбинском аэропорту. Сам Шарофиддин Гадоев в нескольких опубликованных его беседах тоже утверждает, что вернулся по своей воле.

Национальный альянс Таджикистана – коалиция оппозиционных сил, одним из основателей и заместителем председателя которого являлся Шарофиддин Гадоев как лидер члена коалиции- Движения за реформы и развитие Таджикистана – через несколько часов опубликовал заявление, где назвал возвращение Гадоева в Душанбе «похищением».

Гадоев, бывший бизнес-партнер Умарали Кувватова, основателя запрещенного в Таджикистане «Группы 24», покинул Таджикистан вместе с Кувватовым в 2012 году. В прошлом году он основал Движение за реформ и развитие Таджикистана, которое присоединился в Национальному альянсу под руководством Мухиддина Кабири (председатель Партии исламского возрождения Таджикистана - ПИВТ), пишет сайт Ахбор.

«По нашей информации, Шарофиддин Гадоев находился в России по приглашению отделных лиц находился с поездкой в России. Но, к сожалению, Гадоев был похищен органами безопасности Таджикистана и некоторыми кругами в России. Национальный Альянс с полной ответственностью заявляет, что это возвращение не добровольное, а Гадоев был похищен в результате специальной операции», – говорилось в заявлении Национального альянса.

Вечером 15 февраля в Facebook прошла онлайн-конференция лидера Национального альянса Мухиддина Кабири, который отставив ранее запланированную тему экономических реформ в Таджикистане, посвятил свое 40-минутное выступление судьбе Гадоева. Из выступления Кабири показывалось, что он находится в шоке от новости о возвращении Гадоева в Душанбе и это было для него полной неожиданностью.

И точно в тот момент, когда Кабири еще выступал перед своими сторонниками о Гадоеве, МВД Таджикистана выпустило первое видео Гадоева. Он на этом почти 14-минутном видео, записанном во дворе МВД, заявил, что осознав свои ошибки, он вернулся в Душанбе с чувством искреннего раскаивания. Он также осудил Кабири и ПИВТ и призвал своих соратников вернуться на родину по его примеру.

Как отмечает Ахбор, есть неподвержденная информация о том, что по приезду в Душанбе Гадоев встретился и с мэром столицы Таджикистана Рустами Эмомали. Эта встреча, если она состоялась, может быть посланием другим силовым ведомствам страны о том, что за возвращением Гадоева стоит сын президента и никому его не трогать, как в случае с племянником муфтия.

То, что известно на этот час из уст источников, близких к руководству таджикской оппозиции, это то, что Шарофиддин Гадоев, лидер оппозиционного Движения за реформы и развитие Таджикистана и зампредседателя Национального Альянса Таджикистана (коалиции таджикских оппозиционных сил под руководством Мухиддина Кабири) ездил в Москву по приглашению российского адвоката Николая Николаева с целью встречи с некоторыми фигурами в правящих кругах. Это было уже второй его поездкой в Москву с этой целью. Гадоев первый раз для поездки в Москву приобрел российскую визу на месяц, а второй раз ему открыли визу уже на полгода.

В декабре 2018 года, когда Гадоев первый раз планировал ехать в Москву, был задержан в варшавском аэропорту, так как его имя оказался в списке Интерпола. Тогда польская прокуратура, даже не доводив это дело до суда, отпустил Гадоева уже в течении 24 часов. Тогда Гадоев из Варшавы вернулся в Голландию, где у него был статус политического беженца и где, в городе Эйндховене он проживал со своей многочисленной семьей.

Но как сообщил один из собеседников сайта "Ахбор”, эти контакты с Москвой Шарофиддин Гадоев начал еще летом 2018 года: «Николай Николаев в июле 2018 года вдруг появился в Дортмундской конферении оппозиции и начал вести разговоры о возможности установления контактов между таджикской оппозицией и некоторыми, по его словам, влиятельными лицами в России. Шарофиддин Гадоев перед последней своей поездкой даже настаивал на том, чтобы целая делегация от имени Национального альянса, в том числе и сам Кабири должны ехать в Москву. Но приглашение на переговоры в Москве было отклонено».

В итоге, 13 февраля (а не 14 февраля, как сообщалось ранее) Шарофиддин Гадоев собрался в свою вторую поездку в Москву по приглашению того же Николая Николаева.

По словам информированных о контактах Гадоева с российскими властями источников, Гадоев смог в Москве спокойно пройти через паспортный контроль, несмотря на наличии его имени в базе Интерпола и остался в российской столице примерно полтора суток. Николаев сообщил представителям таджикской оппозиции, что их встреча с Гадоевым в Москве завершилась 14 февраля, в 18 часов, после чего Гадоев, по его словам, собирался еще на одну встречу. С кем он собирался встречаться?, никто не знает, в том числе и Николаев. Гадоев сообщил Николаеву лищь то, что это очень важная встреча.

Самолет таджикской авиакомпании "Сомон Эйр” в ночь с 14 на 15 февраля вылетел из московского аэропорта Домодедово в Душанбе в 00:13. Видимо, вопрос добровольного или принудительного возвращения Гадоева в Таджикистан решился именно за эти 6 часов, прошедших с момента завершения его встречи с Николаевым до начала полета рейса Москва-Душанбе авиакомпании "Сомон Эйр”.

А 15 февраля, в 13:32 душанбинского времени пресс-центр МВД Таджикистана опубликовал заявление о том, что: «Сегодня 15 февраля 2019 года, в 07:00 часов, Гадоев Шарофиддин Мирзоалиевич, 19.05.1985 года рождения, уроженец Фархорского района Хатлонской области, временно проживающий в Королевстве Нидерландов, Эйндховене, прибыл в аэропорт г. Душанбе и в Отделе МВД Аэропорта г. Душанбе заявил, что сожалеет о своих действиях и добровольно вернулся на Родину рейсом «Москва-Душанбе».

Гадоев Ш.М., с 2012 года находится в розыске по ст. 289 ч. 1 (Контрабанда) и ст. 340 ч. 2 (Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов) Уголовного Кодекса Республики Таджикистан.”

Правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) призывает Королевство Нидерландов вмешаться в вопрос таджикского оппозиционера Шарофиддина Гадоева, который утром 15 февраля оказался в Душанбе в руках правоохранительных органов Таджикистана.

Стив Свердлов, исследователь проблем Центральной Азии в правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) 15 февраля в беседе с сайтом «Ахбор» заявил, что HRW с повышенной обеспокоенностью следит за новостями о возможном насильственном возвращении таджикского оппозиционера Шарофиддина Гадоева в Таджикистан.

Стив Свердлов добавил, что в HRW надеются Королевство Нидерландов будет вмешиваться и защищать Шарофиддина Гадоева, который находился под международной защитой у этого королевства: «Шарофиддин Гадоев находился под международной защитой Королевства Нидерландов как политический беженец и под защитой Женевской Конвенции о правах беженцев. Поэтому мы надеемся, что МИД Нидерландов уже в ближайшее время через дипломатические каналы будет требовать у МИД Таджикистана разъяснений по поводу Гадоева, который находился под защитой этого европейского государства».