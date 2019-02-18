Авиакомпания «Туркменховаёллары» попросила помощи у «Lufthansa Consulting», чтобы соответствовать требованиям авиационной безопасности ЕС

CA-NEWS (TM) - Национальная туркменская авиакомпания «Туркменховаёллары» попросила помощи у компании «Lufthansa Consulting» в устранении недостатков для соответствия международным стандартам воздушной безопасности, сообщает Радио Азатлык.

«Туркменский национальный авиаперевозчик «Туркменховаёллары» нанял компанию «Lufthansa Consulting» для того чтобы, повысить квалификацию в вопросе соответствия требованиям воздушной безопасности ЕС (EASA), предъявляемым операторам третьих стран (TCO)», говорится в совместном заявлении «Туркменховаёллары» и «LufthansaConsulting» от 13 февраля.

Lufthansa Consulting - это международный авиационный консалтинг для авиакомпаний, аэропортов и смежных отраслей. Компания является независимой дочерней компанией Lufthansa Group и предоставляет услуги и решения для отрасли авиаперевозок по всему миру.

В заявлении также упоминается, что в начале месяца у национальной авиакомпании Туркменистана возникли проблемы с несоответствием требованиям Агентства по воздушной безопасности ЕС (EASA).

«Недавно авиакомпания столкнулась с трудностями в удовлетворении соответствующих требований EASA и очень серьезно относится к этому вопросу. Авиаперевозчик осознает необходимость немедленного реагирования, поэтому принял решение о сотрудничестве с немецкими авиационными экспертами для оценки текущей ситуации и разработки корректирующего плана мероприятий», говорится в заявлении.

Специалисты «Lufthansa Consulting» изучат текущее состояние авиакомпании «Туркменховаёллары» на соответствие требованиям EASA. Кроме того, будет разработан комплексный и эффективный план действий на основе требований EASATCO и замечаний.

4 февраля EASA внесло в черный список «Туркменховаёллары» и запретило полеты самолетов авиакомпании как в страны ЕС, так и транзитные перелеты над территорией Евросоюза. Конкретные причины запрета не были обнародованы, но от туркменской стороны потребовали подтвердить соблюдение международных стандартов безопасности.

В заявлении туркменских властей причины введённых в отношении «Туркменховаёллары» международных санкций не объясняются.

Эксперты по гражданской авиации отмечают, что санкции EASA могут обернуться для туркменского национального авиаперевозчика серьёзной проблемой.

«Это очень серьёзно и может быть на долго. Почему надолго, я помню, как авиакомпания Казахстана в течение десятка лет была под запретом полётов над небом Евросоюза. Только после многолетних проверок, два года тому назад Евросоюз открыл своё небо для авиакомпании Казахстана. В рамках проверок, среди прочего, можно ожидать, что будут проверяться аэропорты Туркменистана, как организована работа администрации компании Туркменховаёллары», - отметил руководитель агентства «Безопасность полётов» Валерий Шелковников в интервью изданию «Настоящее Время» 5 февраля.

В связи с приостановлением полетов, были отменены рейсы «Туркменховаёллары» из Амритсара в Бирмингем и Хитроу, а также из Нью-Дели в Хитроу, транзитом через Ашхабад. По данным издания «The Independent», в связи с инцидентом могли пострадать до 5000 человек, находящихся в Индии и купивших билеты туркменской авиакомпании.

7 февраля посольство США в Туркменистане распространило информацию, в связи с запретом в отношении «Туркменховаёллары» совершать полёты в страны Европейского Союза и над его территорией.

По данным на официальном сайте «Туркменховаёллары», самолеты авиакомпании внутри страны в день перевозят 5000 пассажиров. А в год местными и международными рейсами обслуживаются около 3 миллионов человек.

Авиапарк, основанной в 1992 году компании, состоит из самолётов Boeing 737, 757, 777, произведенных западными компаниями.