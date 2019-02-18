В Таджикистане обсуждается вопрос о выкупе у населения акций ликвидированной «Сангтуды»

CA-NEWS (TJ) - Рабочая группа в Таджикистане изучает вопросы, связанные с выкупом акций ликвидированного АООТ «Сангтуда» у населения и организаций.

Как сообщили «Авеста» в министерстве финансов республики страны, на руках физических и юридических лиц остаются более 97 тысяч акций «Сангтуды».

Ранее сообщалось, что правительство поручило заплатить акционерам за каждую акцию 100 сомони. Правительство своим постановлением поручило направить 10 млн. сомони (более $1 млн.) для оплаты номинальной стоимости акций ликвидированного АООТ «Сангтуда», принадлежащих физическим и юридическим лицам.

На прошлой неделе министр финансов Файзиддин Каххорзода сообщил журналистам, что правительством страны принято постановление относительно приобретения акций «Сангтуды» по их номинальной стоимости, и с появлением возможностей эти акции будут выкупаться.

«Для реализации требований постановления правительства создана рабочая группа, которая на данный момент изучает все вопросы, связанные с выкупом этих акций. Мы работаем над тем, чтобы обеспечить порядок и права тех людей, в руках которых находятся эти ценные бумаги. Это не является принудительным процессом. Желание людей, которые не хотят продавать эти акции по их номинальной стоимости, будет учитываться. Осуществлением выкупа акций «Сангтуды» у населения правительство хочет показать, что имеет возможность обеспечить свои обязательства», – отметил глава Минфина.

По данным Минфина, данного Общества (АООТ «Сангтуда», – прим. автора) больше не существует, то есть оно ликвидировано.

Напомним, что в настоящее время в Таджикистане официально функционирует ОАО «Сангтудинская ГЭС-1». 75% акций «Сангтудинской ГЭС-1» принадлежит российским инвесторам.