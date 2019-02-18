Почему Х.Баттулга не договорится о владении 51% Улан-Баторской железной дороги, если они с Путиным «большие друзья»? - экс-президент Монголии

CA-NEWS (MNG) - В Монголии продолжается заочная дискуссия между экс-президентом страны Цахиагийн Элбэгдоржем и нынешним руководителем государства Халтмагийном Баттулгой, отмечает издание Монголия Сейчас.

Экс-президент Ц.Элбэгдорж 16 февраля в беседе с журналистами в зале гостиницы «Туушин» озвучил следующее: «Если уж Баттулгa с Путиным такие большие друзья, то почему он не договорится о владении 51% Улан-Баторской железной дороги или не начнёт строительство Эгийн гольской ГЭС на границе с Россией? Зачем надо вступать в члены Шанхайской Организации сотрудничества, мы и так прекрасно с ними работали. А вступим, — нас будут использовать. Баттулга использует воровские приёмы, я же готов пройти проверку в Антикоррупционном управлении».

Заочная дискуссия экс-президента и нынешнего главы государства началась с 16 января, когда Баттулга встретился с главой прокуратуры Монголии.

Во время встречи он сказал, что обращается к Генеральному прокурору Монголии как рядовой законопослушный гражданин и просит проверить и допросить своего предшественника Цахиагийна Элбэгдоржа.

Х.Баттулга подозревает, что экс-президент Цахиагийн Элбэгдорж, экс-премьер министры Мэндсайханы Энхсайхан и Жаргалтулгын Эрдэнэбат в 2015-2016 годах продали иностранцам крупнейшее месторождение каменного угля Таван Толгой. Баттулга так же отметил, что у него есть документы, где на 176 страницах описаны "незаконные" действиях вышеупомянутых политиков. Эти документы были переданы генеральному прокурору.

В 2016 году канал НТВ сообщил, что власти Монголии поделили на 3 части права на одно из самых больших в мире угольных месторождений — «Таван-Талгойское»: 40% достанутся китайско-японскому альянсу «Шеньхуа мицуи», 24% — американской горнорудной «Пибоди энерджи», а 36% — консорциуму, в который помимо «РЖД» входит целый ряд компаний, в том числе «Суек», японские «Сумитома» и «Марубини», южнокорейские Daewoo и LG. Запасы «Таван-Толгоя» оцениваются в 7,5 млрд. тонн. Но главное — это крупнейшее в мире неразработанное месторождение коксующегося угля. Его там 40%.

13 февраля в Монголии состоялась встреча экс-президента страны Цахиагийн Элбэгдоржа с журналистами. Экс-президент отверг обвинение Баттулги, равно как и обвинения насчёт тайной приватизации 49% акций ГОКа Эрдэнэт (совместное монголо-российское предприятие горно-обогатительный комбинат «Эрдэнэт») и обвинения, что он и его сподвижники запустили руку в бюджет международной конференции АСЕМ (Форум «Азия — Европа»).

Более того, Ц.Элбэгдорж заявил, что к вопросу 49% может быть причастен сам Х.Баттулга.