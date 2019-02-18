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  18 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Ташкенте пройдет международная конференция по региональной безопасности в Центральной Азии

CA-NEWS (UZ) -  Участие в Международной конференции «Взаимосвязанность в Центральной Азии: вызовы и новые возможности», которая состоится 19-20 февраля, на сегодняшний день подтвердили около 130 зарубежных экспертов. Они представляют 36 стран, 9 международных и региональных организаций, 71 аналитическую структуру, 18 государственных организаций и парламентов.

Ожидается выступление на конференции ее соорганизатора, главы Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА) Натальи Герман.

Также на форуме участвуют специальный представитель ЕС по Центральной Азии Питер Буриан, заместитель генерального директора Всемирной торговой организации Алан Вулф, председатель Института Центральной Азии и Кавказа при Совете американской внешней политики Фредерик Старр, президент Китайской Академии современных международных отношений Цзи Чжие, заместитель министра торговли и промышленности Афганистана Камил Сиддики и другие авторитетные эксперты и аналитики, специализирующиеся на региональной проблематике.

Планируется, что конференция пройдет в форматах пленарных и секционных заседаний.

На секционных заседаниях эксперты обменяются мнениями по вопросам региональной безопасности в Центральной Азии, сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-коммуникационной, водно-экологической, энергетической, туристической и культурно-гуманитарной областях.

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