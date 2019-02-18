Д.Трамп призвал страны Европы забрать захваченных в Сирии боевиков ИГ

CA-NEWS (CA) - Президент США Дональд Трамп призвал европейских союзников забрать и предать суду 800 участников группировки "Исламское государство", захваченных в Сирии, сообщает Би-би-си.

"США просят Великобританию, Францию, Германию и других европейских союзников забрать назад более 800 боевиков ИГ, которых мы захватили в Сирии, и предать суду. Халифат вот-вот падет. Альтернатива не очень хорошая, она состоит в том, нам придется отпустить их", - написал президент США в "Твиттере".

"Соединенные Штаты не хотят смотреть, как эти боевики разбредутся по Европе, куда они, как ожидается, направятся", - добавил он.

The United States is asking Britain, France, Germany and other European allies to take back over 800 ISIS fighters that we captured in Syria and put them on trial. The Caliphate is ready to fall. The alternative is not a good one in that we will be forced to release them........ — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 февраля 2019 г.

На территории Сирии находится значительное количество иностранных граждан, воюющих на стороне ИГ, многие из них - граждане европейских стран.

В Европе к перспективе возвращения примкнувших к ИГ граждан относятся неоднозначно. Примечателен случай британки Шамимы Бегум, которая присоединилась к группировке в 2015 году, а теперь хочется вернуться домой. Чиновники заявляют, что если она и вернется на родину, к ней будут относиться как к угрозе безопасности.

Существуют прецеденты лишения британского гражданства за участие в ИГ. В 2018 году гражданства были лишены Александа Котей и Эль Шафи Эльшейх, известные как "битлы джихада". Они прославились из-за жестоких пропагандистских видео с убийствами заложников.

Глава минюста Франции Николь Беллубэ, напротив, заявляла в январе о готовности принять и предать суду более 100 французских джихадистов, захваченных в Сирии. "Мы сделали свой выбор: мы предпочитаем контроль, то есть их возвращение во Францию", - говорила она.

Что сейчас происходит в Сирии?

Неделю назад поддерживаемые США силы сирийской оппозиции сообщили, что ведут ожесточенные бои за оплот "Исламского государства" на востоке страны, рядом с иракской границей.

Еще два года назад силы ИГ контролировали огромные территории в Сирии и Ираке. Однако в настоящее время оставшиеся силы группировки удерживают лишь небольшой участок сирийской провинции Дейр-эз-Зор на границе с Ираком.

За последние месяцы боевики из "Демократических сил Сирии" при поддержке американской авиации выбили ИГ из городов и деревень на северо-востоке Сирии.

Сколько осталось боевиков?

ИГ понесло значительные потери, но по данным ООН, в Ираке и Сирии в его рядах по-прежнему около 14-18 тысяч боевиков, в том числе около 3 тысяч иностранцев.