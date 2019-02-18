РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  18 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Д.Трамп призвал страны Европы забрать захваченных в Сирии боевиков ИГ

CA-NEWS (CA) -  Президент США Дональд Трамп призвал европейских союзников забрать и предать суду 800 участников группировки "Исламское государство", захваченных в Сирии, сообщает Би-би-си.

"США просят Великобританию, Францию, Германию и других европейских союзников забрать назад более 800 боевиков ИГ, которых мы захватили в Сирии, и предать суду. Халифат вот-вот падет. Альтернатива не очень хорошая, она состоит в том, нам придется отпустить их", - написал президент США в "Твиттере".

"Соединенные Штаты не хотят смотреть, как эти боевики разбредутся по Европе, куда они, как ожидается, направятся", - добавил он.

На территории Сирии находится значительное количество иностранных граждан, воюющих на стороне ИГ, многие из них - граждане европейских стран.

В Европе к перспективе возвращения примкнувших к ИГ граждан относятся неоднозначно. Примечателен случай британки Шамимы Бегум, которая присоединилась к группировке в 2015 году, а теперь хочется вернуться домой. Чиновники заявляют, что если она и вернется на родину, к ней будут относиться как к угрозе безопасности.

Существуют прецеденты лишения британского гражданства за участие в ИГ. В 2018 году гражданства были лишены Александа Котей и Эль Шафи Эльшейх, известные как "битлы джихада". Они прославились из-за жестоких пропагандистских видео с убийствами заложников.

Глава минюста Франции Николь Беллубэ, напротив, заявляла в январе о готовности принять и предать суду более 100 французских джихадистов, захваченных в Сирии. "Мы сделали свой выбор: мы предпочитаем контроль, то есть их возвращение во Францию", - говорила она.

Что сейчас происходит в Сирии?

Неделю назад поддерживаемые США силы сирийской оппозиции сообщили, что ведут ожесточенные бои за оплот "Исламского государства" на востоке страны, рядом с иракской границей.

Еще два года назад силы ИГ контролировали огромные территории в Сирии и Ираке. Однако в настоящее время оставшиеся силы группировки удерживают лишь небольшой участок сирийской провинции Дейр-эз-Зор на границе с Ираком.

За последние месяцы боевики из "Демократических сил Сирии" при поддержке американской авиации выбили ИГ из городов и деревень на северо-востоке Сирии.
Сколько осталось боевиков?

ИГ понесло значительные потери, но по данным ООН, в Ираке и Сирии в его рядах по-прежнему около 14-18 тысяч боевиков, в том числе около 3 тысяч иностранцев.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В Петербурге обрушились перекрытия в здании университета
  • Д.Трамп номинирован на Нобелевскую премию мира
  • В Казахстане ввели запрет на весеннюю охоту
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×