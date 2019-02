Д.Трамп призвал страны Европы забрать захваченных в Сирии боевиков ИГ

CA-NEWS (CA) - Президент США Дональд Трамп призвал европейских союзников забрать и предать суду 800 участников группировки "Исламское государство", захваченных в Сирии, сообщает Би-би-си.

"США просят Великобританию, Францию, Германию и других европейских союзников забрать назад более 800 боевиков ИГ, которых мы захватили в Сирии, и предать суду. Халифат вот-вот падет. Альтернатива не очень хорошая, она состоит в том, нам придется отпустить их", - написал президент США в "Твиттере".

"Соединенные Штаты не хотят смотреть, как эти боевики разбредутся по Европе, куда они, как ожидается, направятся", - добавил он.

The United States is asking Britain, France, Germany and other European allies to take back over 800 ISIS fighters that we captured in Syria and put them on trial. The Caliphate is ready to fall. The alternative is not a good one in that we will be forced to release them........