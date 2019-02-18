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  18 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане предлагают сделать брачные контракты обязательными

CA-NEWS (UZ) -  Наманганская областная администрация внесла предложение добавить в Семейный Кодекс страны статью о составлении брачного контракта между молодоженами. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Министерство юстиции Узбекистана.

В соответствии с предложенными поправками брак между лицами, не составившими брачный контракт, органы ЗАГСа регистрировать не будут.

Ранее руководитель отдела по совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере укрепления института семьи НИПЦ «Оила» Гулнора Ишанханова заявила, что пора пересмотреть нормы Семейного кодекса Узбекистана, касающиеся брачного договора и пойти по пути обязательного заключения брачного договора. По ее мнению, таким образом можно будет предотвратить вмешательство третьих лиц в семейные отношения, лишение после развода одного из супругов, а иногда и детей, жилья и денег.

По результатам опроса, проведенного в республике, 41,5% респондентов поддерживают введение в стране обязательных брачных контрактов, поскольку считают, что в таком случае молодожены будут относиться к созданию семьи ответственнее. Еще 36,5% участников опроса полагают, что наличие брачного контракта поможет избежать проблем при возможном разводе.

По официальным данным, в течение 2018 года в нотариальных конторах Узбекистана было заключено 219 брачных договоров на 311,4 тысячи браков.

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