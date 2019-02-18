МИД Ирана: Подход Тегерана к Таджикистану является родственным

CA-NEWS (TJ) - Подход Ирана к отношениям с таджикским правительством является родственным, заявил официальный представитель МИД Ирана Бахрам Касеми на пресс-конференции в Тегеране 16 февраля.

"Я согласен со словами министра иностранных дел Таджикистана на церемонии, посвященной Национальному дню Исламской Республики Иран, и считаю, что история, география, прошлое и будущее, а также все взаимные связи между нами подчеркивают необходимость расширения сотрудничества и симпатий между двумя правительствами и двумя странами", приводит его слова агентство ИРНА. Глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин на упомянутой церемонии заявил, что 2019 год станет годом решения проблем с Ираном и «годом развития отношения между двумя дружественными и братскими народами».

Бахрам Касеми отметил, что "отношения между Ираном и Таджикистаном имеют глубокие корни, основанные на общих и древних связях, и эти незабываемые и длительные связи из далекого прошлого нельзя игнорировать", сообщает ИРНА.

По словам официального представителя МИД Ирана, Тегеран никогда не покровительствовал группам, которые выступают против легитимного правительства Таджикистана. "Мы хотим, чтобы Таджикистан всегда был в безопасности, стабильности и развитии, заявил Касеми. Он также отметил, что политика и подход Исламской Республики Иран в годы после независимости были направлены на поддержку правительства Таджикистана. «И такая политика и такой подход продолжается до настоящего времени", - добавил пресс-секретарь МИД Ирана.

Ранее глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин на пресс-конференции в Душанбе заявил, что «проблемы между Таджикистаном и Ираном существуют только по политическим вопросам». Но, эту проблему нельзя назвать большой. В социальных и экономических аспектах у нас нет вопросов», - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства Таджикистана.

Таджикско-иранские отношения переживают период охлаждения. Это случилось после того, как в декабре 2015 года Тегеран пригласил на международную конференцию лидера запрещенной в Таджикистане Партии исламского возрождения (ПИВТ) Мухиддина Кабири, который встретился в иранской столице с духовным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи. Сразу после этого последовали ограничения импорта из Ирана продовольственных товаров, в частности мясопродуктов и чая. Душанбе объяснил такое решение низким качеством этих товаров.