Бывшего гендиректора «ҚазМұнайГаз Өнімдері» оштрафовали на $342 тыс.

CA-NEWS (KZ) - Суд № 2 Есильского района Астаны приговорил бывшего генерального директора ТОО "ҚазМұнайГаз Өнімдері" Куандыка Кулмурзина к крупному штрафу и лишил права занимать должности на госслужбе. Его признали виновным по статье 366, часть 2 УК РК – "Получение взятки в значительном размере", сообщает informburo.

"Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 128 980 760 тенге ($342 874), с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, в суде, в органах местного самоуправления, Национальном банке РК и его ведомствах, в национальных управляющих холдингах, государственных организациях и организациях, в уставном капитале которых доля государства составляет более 50%. Приговор не вступил в законную силу", – сообщили в пресс-службе суда Астаны.

В суде добавили, что Куандык Кулмурзин обязан выплатить штраф в течение одного месяца со дня вступления приговора в законную силу.

В ноябре прошлого года гендиректора "ҚазМұнайГаз Өнімдері" Куандыка Кулмурзина задержали по подозрению в получении взятки в 4,3 млн тенге от подчинённого – исполняющего обязанности директора филиала Восточно-Казахстанской области ТОО "ҚазМұнайГаз Өнімдері" за общее покровительство и попустительство в его служебной деятельности

Межрайонный суд Астаны отпустил Кулмурзина под залог "в связи с признанием вины".