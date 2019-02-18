Трагизма мы не должны испытывать, - министр общественного развития об «утечке мозгов» из Казахстана

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане министр общественного развития Дархан Калетаев, выступая на «правчасе» в мажилисе, сказал, что «утечка мозгов» - это общемировая тенденция и более 70% выезжающих - это представители других этносов, не коренной национальности, передает корреспондент NUR.KZ.

Проблему «утечки мозгов» подняла в своем вопросе депутат Куралай Каракен.

«На сегодняшний день складывается реальная опасность, что уже через десяток лет страна начнет испытывать в разных областях настоящий кадровый голод. Молодые казахстанцы все чаще уезжают учиться за рубеж. И вернутся ли обратно – вопрос открытый. Например, только в России студентов из Казахстана учатся больше, чем из других стран: по всем специальностям где-то 70 тысяч человек. Страну активно покидают люди с высшим и среднетехническим образованием», - посетовала она.

По ее данным, в стране отсутствуют механизмы поддержки интеллектуальной молодежи и вовлечение их в национальную экономику.

Однако министр общественного развития Дархан Калетаев сообщил, что «утечка мозгов» - это общемировая тенденция, не только наша страна переживает такую тенденцию. Соседняя Россия, по его словам, в этом вопросе испытывает также огромное давление.

«Очень много говорят, особенно в прессе. Это общемировая тенденция. И если посмотреть на национальный состав выезжающих, то более 70% выезжающих - это представители других этносов, не коренной национальности. Поэтому, это естественный процесс. Люди ищут свою языковую среду, свои корни и выезжают из страны. Это тоже нормально и какой-то трагизм мы не должны испытывать», - сказал он.

Выслушав его ответ, вице-спикер мажилиса Гульмира Исимбаева сказала: «наверное, здесь как посмотреть».

Особенностью нашей страны, по ее словам, является многоэтничность, многоконфессиональность.

«И мы за то, чтобы оно и сохранялось и независимо от того, какой национальности и вероисповедания, мы всем создаем одинаковые условия и мы заинтересованы в том, чтобы они все, вся молодежь, даже если обучилась за рубежом, вернулась на родину и чтобы мы могли создать им необходимые условия», - резюмировала она.