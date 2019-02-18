В Монголии открылся завод по производству питательных белков и масел животного происхождения

CA-NEWS (MNG) - В Монголии завод «Протеин», который будет обрабатывать отходы мясной промышленности и производить из них питательные белки и масла животного происхождения, введен в эксплуатацию в местности Эмээлт, сообщает Montsame.



15 февраля принимая участие в церемонии открытия, Премьер-министр Монголии У.Хурэлсух поздравил коллектива нового предприятия и сказал; «Завод обеспечит развитие животноводства, сельского и аграрного хозяйств, население страны здоровым и безопасным продовольствием, особенно внесет вклад в достижение цели стать страной-экспортером продуктов питания».

Также он заявил, что правительство будет поддерживать и сотрудничать с частными предприятиями, создающим богатство и новые рабочие места.