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  18 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Монголии открылся завод по производству питательных белков и масел животного происхождения

CA-NEWS (MNG) -  В Монголии завод «Протеин», который будет обрабатывать отходы мясной промышленности и производить из них питательные белки и масла животного происхождения, введен в эксплуатацию в местности Эмээлт, сообщает Montsame.

15 февраля принимая участие в церемонии открытия, Премьер-министр Монголии У.Хурэлсух поздравил коллектива нового предприятия и сказал; «Завод обеспечит развитие животноводства, сельского и аграрного хозяйств, население страны здоровым и безопасным продовольствием, особенно внесет вклад в достижение цели стать страной-экспортером продуктов питания».

Также он заявил, что правительство будет поддерживать и сотрудничать с частными предприятиями, создающим богатство и новые рабочие места.

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