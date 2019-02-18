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  18 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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На кыргызско-узбекской границе задержали похитителей золотых изделий

CA-NEWS (UZ) -  Пограничниками управления ГПС КР по Джалал-Абадской области, совместно с милицией, задержаны подозреваемые в краже золотых изделий. Об этом сообщает Госпограничная служба КР.

По ее данным, кража совершена в ЦУМе Джалал-Абада. Пятеро подозреваемых задержаны пограничным нарядом при попытке пересечения границы через пункт пропуска «Маданият-автодорожный» на кыргызско-узбекской государственной границе.

«Во время досмотра у них были обнаружены ранее украденные золотые изделия. После составления соответствующих документов задержанные были переданы сотрудникам МВД КР по Джалал-Абадской области», - говорится в сообщении.

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