На кыргызско-узбекской границе задержали похитителей золотых изделий

CA-NEWS (UZ) - Пограничниками управления ГПС КР по Джалал-Абадской области, совместно с милицией, задержаны подозреваемые в краже золотых изделий. Об этом сообщает Госпограничная служба КР.

По ее данным, кража совершена в ЦУМе Джалал-Абада. Пятеро подозреваемых задержаны пограничным нарядом при попытке пересечения границы через пункт пропуска «Маданият-автодорожный» на кыргызско-узбекской государственной границе.

«Во время досмотра у них были обнаружены ранее украденные золотые изделия. После составления соответствующих документов задержанные были переданы сотрудникам МВД КР по Джалал-Абадской области», - говорится в сообщении.