Cotton Campaign не отменила бойкот узбекского хлопка

CA-NEWS (UZ) - Международная кампания против принудительного труда в хлопковой отрасли Cotton Campaign после переговоров с правительственной делегацией Узбекистана решила сохранить бойкот узбекского хлопка до тех пор, пока не будет окончательно отменён принудительный труд.

Представители Cotton Campaign в начале февраля текущего года встретились в Вашингтоне с заместителем премьер-министра Узбекистана Танзилой Нарбаевой, министром занятости и трудовых отношений Шерзодом Кубиевым и председателем правления «Узтекистилсаноат» Ильхомом Хайдаровым.

Как сообщается на сайте Cotton Campaign, в ходе переговоров правозащитники высоко оценили серьёзные меры, принятые для прекращения принудительного труда в Узбекистане. В то же время признается, что принудительный труда искоренён в стране не до конца и что предстоит многое сделать в этой сфере.

Правительственная делегация Узбекистана во главе с заместителем премьер-министра Танзилой Нарбаевой посетила США 4 февраля, чтобы провести переговоры с международными организациями о бойкоте узбекского хлопка.

Международная коалиция Cotton Campaign, в которую входят десятки правозащитных организаций, начала кампанию по бойкоту хлопка в Узбекистане в 2010 году. Причиной этого является то, что дети и взрослые в Узбекистане привлекались к принудительному сбору хлопка.

К бойкоту присоединились такие всемирно известные бренды, как Nike, Zara, GAP, Levi's, H & M, UNIQLO и другие.