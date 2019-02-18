РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  18 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Cotton Campaign не отменила бойкот узбекского хлопка
Предыстория: Вице-премьер Узбекистана проведет переговоры с США по отмене "текстильного" бойкота

CA-NEWS (UZ) -  Международная кампания против принудительного труда в хлопковой отрасли Cotton Campaign после переговоров с правительственной делегацией Узбекистана решила сохранить бойкот узбекского хлопка до тех пор, пока не будет окончательно отменён принудительный труд.

Представители Cotton Campaign в начале февраля текущего года встретились в Вашингтоне с заместителем премьер-министра Узбекистана Танзилой Нарбаевой, министром занятости и трудовых отношений Шерзодом Кубиевым и председателем правления «Узтекистилсаноат» Ильхомом Хайдаровым.

Как сообщается на сайте Cotton Campaign, в ходе переговоров правозащитники высоко оценили серьёзные меры, принятые для прекращения принудительного труда в Узбекистане. В то же время признается, что принудительный труда искоренён в стране не до конца и что предстоит многое сделать в этой сфере.

Правительственная делегация Узбекистана во главе с заместителем премьер-министра Танзилой Нарбаевой посетила США 4 февраля, чтобы провести переговоры с международными организациями о бойкоте узбекского хлопка.

Международная коалиция Cotton Campaign, в которую входят десятки правозащитных организаций, начала кампанию по бойкоту хлопка в Узбекистане в 2010 году. Причиной этого является то, что дети и взрослые в Узбекистане привлекались к принудительному сбору хлопка.

К бойкоту присоединились такие всемирно известные бренды, как Nike, Zara, GAP, Levi's, H & M, UNIQLO и другие.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • КНДР и Южная Корея заинтересованы в совместном участии в параде на открытии Олимпийских игр-2020
  • Военные из Таджикистана прибыли в Сибирь для участия в АрМИ-2019
  • Д.Трамп номинирован на Нобелевскую премию мира
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×