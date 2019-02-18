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  18 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В 2018 году количество грузовых поездов «Китай-Европа», проходящих через Монголию, увеличилось более чем на 50%

CA-NEWS (MNG) -  В 2018 году количество грузовых поездов «Китай-Европа», проходящих через Монголию, увеличилось более чем на 50 процентов, что принесло пользу экономике страны. Об этом Xinhua сообщила замдиректора Департамента внешней торговли и экономического сотрудничества МИД Монголии Тувшинтугсийн Батцэцэг.

По ее словам, железнодорожная сеть "Китай-Европа" является важной частью китайской инициативы "Пояс и путь".

«Мы считаем, что это является реалистичным шагом, который поддерживает развитие и расширение торговли и экономики стран вдоль "Пояса и пути» – отметила она.

«Мы рады, что число грузовых поездов "Китай-Европа", проходящих через Монголию, резко увеличивается из года в год. По мере расширения железнодорожной сети, вклад Китая в монгольскую экономику непрерывно растет», - подчеркнула Г. Батцэцэг.

Как отмечает ARD, по официальным данным, в 2017 году 556 грузовых поездов "Китай-Европа" было отправлено через Монголию, а в 2018 году их число увеличилось до 856.

«Соответствующие организации, в том числе Министерство дорожно-транспортного развития и МИД Монголии уделяют особое внимание созданию благоприятных условий для движения грузовых поездов "Китай-Европа" по территории Монголии без каких-либо препятствий», - добавила Батцэцэг.

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