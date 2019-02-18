В Туркменистане установлен национальный морской перевозчик

CA-NEWS (TM) - Национальным перевозчиком Туркменистана стало Акционерное общество закрытого типа «Deňiz söwda floty». Об этом на заседании Кабмина 15 февраля сообщил вице-премьер Мамметхан Чакыев, сообщает Хроники Туркменистана со ссылкой на TDH.



В соответствии с Кодексом торгового мореплавания и в целях модернизации деятельности морского флота и совершенствования транспортных услуг разработано и подписано президентом Гурбангулы Бердымухамедовым Положение, согласно которому ЗАО «Deňiz söwda floty» определенно в качестве Национального морского перевозчика.

Документ устанавливает правовые, экономические, организационные основы управления в сфере грузоперевозок, порядок перевозки нефтепродуктов и специальных грузов и иные правила международного взаимодействия.