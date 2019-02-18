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  18 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Офицеры из Узбекистана проходят войсковую стажировку в Челябинске

CA-NEWS (UZ) -  В Челябинск для прохождения войсковой стажировки на базе танковой дивизии в Чебаркульском гарнизоне прибыли 27 офицеров из Узбекистана, сообщает пресс-служба ЦВО РФ.

В ходе стажировки офицеры ознакомятся с процессом боевой подготовки военнослужащих танкового соединения, обучатся новым способам действий войск, в том числе по борьбе с беспилотными летательными аппаратами и диверсионно-разведывательными группами.

В завершение стажировки 28 февраля на межвидовом полигоне пройдет показное двустороннее тактическое учение танковых подразделений во взаимодействии с армейской авиацией, где узбекские офицеры примут участие в управлении подразделениями, сообщили в пресс-службе.

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