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  18 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане на высохшем дне Аральского моря посадят лес

CA-NEWS (UZ) -  В Узбекистане на высохшем дне Аральского моря в этом году посадят около 500 тысяч гектаров леса, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министерство юстиции страны.

По данным ведомства, на эти цели планируется поэтапно выделить 100 миллиардов сумов ($12 миллионов).

В настоящее время около 50 тысяч гектаров посевных площадей непригодно из-за высыхания и засоления моря, отмечается в постановлении правительства. На месте высыхающего Аральского моря, расположенного на границе Казахстана и Узбекистана, появилась пустыня Аралкум площадью уже более 5,5 миллиона гектаров.

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