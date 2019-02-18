Регистрация мобильных телефонов в Казахстане: в базе обнаружили пять тысяч устройств с нулевыми IMEI

CA-NEWS (KZ) - В базе данных идентификационных кодов абонентских устройств сотовой связи сейчас зарегистрировано 100% абонентов (около 26,2 млн), однако в 20% случаев корректность регистрации не подтверждена, сообщили в Министерстве информации и коммуникаций (МИК).

В ответ на запрос informburo.kz в ведомстве пояснили, что если абоненты не зарегистрировались до 1 января 2019 самостоятельно, сотовые операторы автоматически закрепляли их устройства за ИИН, на который зарегистрирован находящийся в устройстве номер.

Полученные операторами сведения продолжают поступать в единую базу.

"При загрузке данных обнаружены устройства с дублирующимися идентификационными кодами. К примеру, абонентских устройств сотовой связи с IMEI 000000000000 – более 5 000", – рассказали в МИК.

В министерстве добавили, что сейчас ведутся работы по оптимизации бизнес-процессов, чтобы эта ситуация не сказалась на абонентах.

"К концу марта единая база данных идентификационных кодов абонентских устройств сотовой связи заработает в полном объёме", – сообщили в Министерстве информации и коммуникаций.

Дублированные и нулевые IMEI могут стать проблемой для абонентов, потому что если у одного из владельцев таких устройств украдут телефон и он запросит его блокировку, клоны устройства тоже заблокируют.

Ранее о технических неполадках и сбоях во время тестирования новой базы зарегистрированных мобильных телефонов сообщил глава департамента полиции Астаны Марат Кожаев. Он сообщил, что бесперебойную работу наладят к концу первого квартала.