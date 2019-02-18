В Казахстане назначен новый советник министра и официальный представитель МВД

CA-NEWS (KZ) - 18 февраля в МВД представили нового советника министра и официального представителя, сообщает пресс-служба МВД РК.

Приказом министра внутренних дел РК Ерлана Тургумбаева на эту должность назначен Ораз Нурдильда Серикулы.

Нурдильда Ораз окончил Казахский национальный университет им. Аль-Фараби, Карагандинскую Академию МВД, Евразийский национальный университет им. Л.Гумилева, а также обучался по программе "Болашак" в США (Калифорния, Флорида), по специальности – журналист, юрист.

Ораз ранее работал корреспондентом, ведущим-редактором на республиканских телеканалах "Қазақстан", "31 канал", "Астана", занимал должности начальника Пресс-службы ДВД г. Астана, директора Департамента государственного языка и информации МВД, заместителя руководителя аппарата и официального представителя Генеральной прокуратуры РК, заместителя генерального директора телеканала "ОРТ-Евразия".

Министр Тургумбаев пожелал вновь назначенному советнику и официальному представителю – пресс-секретарю плодотворной деятельности.