Четыре человека погибли в результате ДТП в Таджикистане

CA-NEWS (TJ) - Четыре человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего накануне днем на автодороге Душанбе-Куляб, на территории Дангаринского района.

Как сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Таджикистана, водитель автомашины марки «БМВ», 47-летний житель Фархорского района выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с автомашиной «Мерседес-Бенс» под управлением 28-летнего жителя района Дангара.

В результате на месте происшествия от полученных травм скончались водитель «БМВ» Маджидов Абдугаффор Хакимович, и водитель «Мерседес Бенс» Холматов Джахонгир Умурзокович.

Пассажирка «БМВ» Зебуниссо Назарова, жительница Фархорского района, 1956 г.р. и пассажир Мерседес-Бенс», 33-летный житель Дангары Сулаймонов Илхом Баротович скончались в больнице.

Еще двое пассажиров – мужчина и женщина получили ранения и были госпитализированы, – сообщили в правоохранительном ведомстве.