В Узбекистане девочек начнут прививать от вируса, вызывающего рак

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане до лета начнут делать прививки против вируса папилломы человека, что будет способствовать предотвращению рака шейки матки.

Об этом было сообщено в ходе круглого стола в Министерстве здравоохранения, в котором приняли участие ответственные работники министерства, представительств ВОЗ, ЮНИСЕФ и ЮНФПА в Узбекистане, сообщили местные СМИ.

«В мире вакцина против этого вируса внедрена в 2006 году, - говорит национальный сотрудник представительства ВОЗ в Узбекистане Камола Сафаева. - Более ста стран имеют разрешение на ее использование, 74 из них уже активно внедрили ее в свой национальный календарь прививок. Многолетние исследования показали, что действие вакцины длится более 10 лет. В свою очередь, многих волнует вопрос: не влияет ли вакцина на репродуктивную функцию девочек? Согласно проведенным исследованиям, выяснилось, что вакцина не только защищает организм от рака шейки матки, но и укрепляет здоровье девушек».

Поставка вакцин начнется уже в первой половине этого года. В октябре в школах и первичных медицинских учреждениях прививку получат более 400 тысяч девочек в возрасте 9 лет.

Рак шейки матки является вторым наиболее распространяемым видом данного заболевания среди женщин всех возрастов в Узбекистане, третьей по частоте причиной смерти после рака молочной железы и желудка во всех возрастах, и второй по частоте причины смерти среди женщин фертильного возраста.