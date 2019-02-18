В трех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

CA-NEWS (KZ) - В Кызылординской, Костанайской и Восточно-Казахстанской областях объявлено штормовое предложение, передает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", днем 19 февраля в Кызылординской области местами ожидаются сильные осадки. Вероятность шторма 95-100 %

Также синоптики сообщили о том, что в Костанайской области ожидается местами метель, туман, гололед, ветер юго-восточный 15-20 м/с. В Костанае прогнозируют метель, ветер юго-восточный 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%

Кроме того, в Восточно-Казахстанской области местами ожидается низовая метель, туман. Ветер юго-западный местами 15-20, днем порывы 25 м/с.