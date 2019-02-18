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  18 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Первый построенный в Индии скоростной поезд попал в аварию из-за стада коров на второй день после эксплуатации

CA-NEWS (CA) -  Первый построенный в Индии скоростной поезд сломался после того, как совершил наезд на стадо коров всего лишь через день после пуска в эксплуатацию, передает NHK.

По сообщениям индийских СМИ, поезд отправился в пятницу, 15 февраля из Дели, где состоялась церемония по случаю его пуска с участием премьер-министра Нарендры Моди, в город Варанаси на севере страны.

СМИ сообщают, что по пути обратно в Дели в субботу, 16 февраля поезд столкнулся с коровьим стадом, в результате чего сломались электросистема и система тормозов.

По сообщениям, поезд все-таки смог самостоятельно доехать до Дели.

По иронии, скоростной поезд попал в свою первую аварию из-за коров, которые считаются в индуизме священными животными. Индуизм исповедуют почти 80% населения Индии.

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