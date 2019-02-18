На железнодорожных вокзалах Узбекистана появился Wi-Fi

CA-NEWS (UZ) - На железнодорожных вокзалах «Ташкент-Центральный» и «Ташкент-Южный» появился бесплатный Wi-Fi со скоростью до 100 Мб/с, сообщили в пресс-службе «Узбекистон темир йуллари».

Планируется охватить бесплатным интернетом и другие вокзалы страны, отметили в компании.

Услугой могут воспользоваться пассажиры, находящиеся на территории вокзала и являющиеся абонентами любого мобильного оператора. Для иностранцев, приобретающих билет в железнодорожных кассах, при оформлении проездного документа также выдаётся специальный ваучер, предоставляющий возможность бесплатного доступа в Интернет. В настоящее время ведётся работа по дальнейшему расширению охвата бесплатным беспроводным доступом к Интернету всех железнодорожных вокзалов страны.

Бесплатный доступ действует в течение ограниченного времени, последующее время пользования беспроводной сетью — платное.