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  18 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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На железнодорожных вокзалах Узбекистана появился Wi-Fi

CA-NEWS (UZ) -  На железнодорожных вокзалах «Ташкент-Центральный» и «Ташкент-Южный» появился бесплатный Wi-Fi со скоростью до 100 Мб/с, сообщили в пресс-службе «Узбекистон темир йуллари».

Планируется охватить бесплатным интернетом и другие вокзалы страны, отметили в компании.

Услугой могут воспользоваться пассажиры, находящиеся на территории вокзала и являющиеся абонентами любого мобильного оператора. Для иностранцев, приобретающих билет в железнодорожных кассах, при оформлении проездного документа также выдаётся специальный ваучер, предоставляющий возможность бесплатного доступа в Интернет. В настоящее время ведётся работа по дальнейшему расширению охвата бесплатным беспроводным доступом к Интернету всех железнодорожных вокзалов страны.

Бесплатный доступ действует в течение ограниченного времени, последующее время пользования беспроводной сетью — платное.

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