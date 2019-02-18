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  18 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Скорость проводного интернета в Узбекистане увеличилась на 1,2 Мбит/с - Speedtest

CA-NEWS (UZ) -  Speedtest заметил увеличение скорости проводного интернета в Узбекистан. Но одновременно с этим, по данным сервиса, снизилась общая скорость мобильного интернета, передает spot.uz.

Интернет-сервис Speedtest.net ирландской компании Ookla опубликовал ежемесячный рейтинг Speedtest Global Index, в котором содержатся данные по скорости мобильного и проводного интернета в мире по итогам января 2019 года.

Сервис добавил в рейтинг несколько десятков новых стран, так что многие страны, включая Узбекистан, потеряли несколько позиций.

По скорости мобильного интернета Узбекистан занял 129-е место из 137 со скоростью 8,80 Мбит/с. По скорости проводного интернета занял 131-е место из 177 со скоростью 11,31 Мбит/с.

Таким образом, по сравнению с декабрем 2018 года, по данным сервиса, скорость проводного интернета в стране выросла на 1,2 Мбит/с, но мобильного снизилась на 1,1 Мбит/с:

Первое место по скорости мобильного интернета сохранила Исландия (73,93 Мбит/с), по скорости проводного — Сингапур (197,94 Мбит/с).

Speedtest вычисляет скорость и формирует рейтинг на основе собственных данных, полученных от пользователей, которые используют сервис для проверки скорости своего соединения.

Сервис включает в рейтинг только те страны, откуда в месяц поступило как минимум 670 уникальных тестов скорости мобильного интернета и 3333 уникальных теста скорости проводного интернета. Несмотря на субъективность, считается одним из основных сервисов для определения скорости интернета.

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