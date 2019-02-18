Эксперты Всемирного банка обеспокоены тем, что правительство Узбекистана контролирует внутренний интернет-трафик

CA-NEWS (UZ) - Эксперты Группы Всемирного банка опубликовали доклад «Создание рынков в Узбекистане. От стабилизации к конкуретноспособности».

В докладе говорится, что Узбекистан отстает от других рынков Центральной Азии по беспроводной связи и доступу к широкополосной мобильной связи. В настоящее время в стране проложено около 24,5 тыс. километров оптоволоконных линий, что мало для страны такого размера, передает Кун.уз.

Кроме этого эксперты отмечают, что в Узбекистане цены на интернет очень высокие, ограничен доступ на международный канал, а также очень низкий уровень инвестиций в эту сферу.

«Открытие сектора позволит Узбекистану предоставлять своим гражданам надежные и доступные интернет-услуги и получать выгоду от цифровой экономики», - отметили эксперты.

Представители Группы Всемирного банка также обеспокоены тем, что правительство Узбекистана следит за внутренним интернет-трафиком при помощи специального оборудования.

«Это увеличивает расходы для поставщиков контента, поскольку они вынуждены либо вкладывать средства в оборудование для наблюдения, либо платить третьим сторонам за мониторинг трафика в их сетях. Freedom House классифицирует доступ в интернет, как «несвободный». Блокировка голосовых сообщений через Skype, WhatsApp и Viber продолжается», - заявили они.