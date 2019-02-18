РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  18 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Эксперты Всемирного банка обеспокоены тем, что правительство Узбекистана контролирует внутренний интернет-трафик

CA-NEWS (UZ) -  Эксперты Группы Всемирного банка опубликовали доклад «Создание рынков в Узбекистане. От стабилизации к конкуретноспособности».

В докладе говорится, что Узбекистан отстает от других рынков Центральной Азии по беспроводной связи и доступу к широкополосной мобильной связи. В настоящее время в стране проложено около 24,5 тыс. километров оптоволоконных линий, что мало для страны такого размера, передает Кун.уз.

Кроме этого эксперты отмечают, что в Узбекистане цены на интернет очень высокие, ограничен доступ на международный канал, а также очень низкий уровень инвестиций в эту сферу.

«Открытие сектора позволит Узбекистану предоставлять своим гражданам надежные и доступные интернет-услуги и получать выгоду от цифровой экономики», - отметили эксперты.

Представители Группы Всемирного банка также обеспокоены тем, что правительство Узбекистана следит за внутренним интернет-трафиком при помощи специального оборудования.

«Это увеличивает расходы для поставщиков контента, поскольку они вынуждены либо вкладывать средства в оборудование для наблюдения, либо платить третьим сторонам за мониторинг трафика в их сетях. Freedom House классифицирует доступ в интернет, как «несвободный». Блокировка голосовых сообщений через Skype, WhatsApp и Viber продолжается», - заявили они.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Глава Минфина Таджикистана рассказал, на какие деньги проводятся пышные праздники в стране
  • Д.Трамп номинирован на Нобелевскую премию мира
  • В Казахстане ввели запрет на весеннюю охоту
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×