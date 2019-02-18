РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  18 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Туркменистан посетит президент Афганистана

CA-NEWS (TM) -  Глава МИД Туркменистана Рашид Мередов доложил президенту Гурбангулы Бердымухамедову о подготовке визита президента Афганистана Ашрафа Гани в Ашхабад, сообщает госинформагентство ТДХ.

в сферу общих интересов двух стран входят строительство газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), линий электропередачи и оптико-волоконной связи по маршруту Туркменистан-Афганистан-Пакистан (ТАП), создание транзитно-транспортных коридоров, отмечает Хроники Туркменистана.

По итогам двусторонних переговоров на высшем уровне предусматривается подписание ряда важных документов, нацеленных на дальнейшее укрепление взаимовыгодного туркмено-афганского сотрудничества на его приоритетных направлениях, передает издание.

Даты визита не называются.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • КНДР и Южная Корея заинтересованы в совместном участии в параде на открытии Олимпийских игр-2020
  • В Петербурге обрушились перекрытия в здании университета
  • В Казахстане ввели запрет на весеннюю охоту
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×