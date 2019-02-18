Туркменистан посетит президент Афганистана

CA-NEWS (TM) - Глава МИД Туркменистана Рашид Мередов доложил президенту Гурбангулы Бердымухамедову о подготовке визита президента Афганистана Ашрафа Гани в Ашхабад, сообщает госинформагентство ТДХ.

в сферу общих интересов двух стран входят строительство газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), линий электропередачи и оптико-волоконной связи по маршруту Туркменистан-Афганистан-Пакистан (ТАП), создание транзитно-транспортных коридоров, отмечает Хроники Туркменистана.

По итогам двусторонних переговоров на высшем уровне предусматривается подписание ряда важных документов, нацеленных на дальнейшее укрепление взаимовыгодного туркмено-афганского сотрудничества на его приоритетных направлениях, передает издание.

Даты визита не называются.