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  18 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Делегации США и Северной Кореи готовятся к проведению саммита лидеров двух стран во Вьетнаме

CA-NEWS (CA) -  Официальные представители США и Северной Кореи готовятся во Вьетнаме к проведению второго саммита между лидерами обеих стран, который должен состояться в этой стране Юго-Восточной Азии позднее в текущем месяце, сообщает NHK.

Глава северокорейской делегации Ким Чан Сон, один из ближайших помощников лидера Ким Чен Ына, прибыл во вьетнамскую столицу Ханой в субботу накануне намеченного на 27 и 28 февраля саммита.

Ким Чан Сон встретился с официальными лицами Вьетнама и осмотрел гостиницы, в которых может остановиться Ким Чен Ын.

Он также занимался подготовкой первого за всю историю американо-северокорейского саммита, который прошел в июне прошлого года в Сингапуре.

Тем временем делегация США также проинспектировала возможные места размещения президента Дональда Трампа.

Ожидается, что делегации обеих стран проведут встречу, чтобы скоординировать детали саммита.

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