Министерство культуры Узбекистана изучает случай массового избиения школьников учителями

CA-NEWS (UZ) - Двое учителей получили выговор за массовые избиения учащихся специализированной средней школы в городе Навои. Но избитые учащиеся не удовлетворены наказанием виновных, сообщает centralasian.org.

На видео, оказавшемся в распоряжении журналистов, видно, что более десятка ребят выстроили в ряд и молодой человек по очереди бьёт их кулаком. Движения юноши похожи на действия боксера, он бьёт выстроившихся с силой, и каждый раз слышен звук удара. На видео "боксер" спрашивает: «Кого из вас я ударил?». Ребята, получившие тумаки, отвечают ему: «Никого!»

В результате расследования видеозаписи выяснилось, что инцидент произошел в Навоийской специализированной школе культуры. По словам одного из очевидцев, видео было тайно снято одним из учащихся.

«Видео снято в день, когда сломали одну из дверей школьного общежития. В тот день воспитатель Сулаймон Кучкаров использовал этот метод, чтобы найти того, кто сломал дверь. Юноша, который бьёт детей - староста общежития. Кучкаров использует его в качестве своего помощника », - говорит один из свидетелей.

Директор Навоийской специализированной школы культуры Голиб Сатторов подтвердил, что история, заснятая на видео, действительно произошла в его школе. «Это было 14 октября прошлого года. Я поговорил со всеми участниками инцидента. Парень, который бьёт детей - староста, он студент старших курсов. А избитые им - студенты 2-го курса. Староста хотел таким образом разобраться...", - сказал Сатторов.

Директор отметил, что были приняты меры против виновных в избиениях.

В то же время, по словам одного из свидетелей, избитые студенты не удовлетворены назначенным виновникам наказанием.

«Подобные вещи случаются в общежитии почти каждый день. От жалоб и обращений учащихся в администрацию школы нет никаких изменений », - говорит один из свидетелей.

Сотрудник Министерства культуры Узбекистана сказал, что руководство Навоийской специализированной школы культуры скрыло данный случай с избиением учащихся от министерства.

«Согласно установленном порядку, школа должна была проинформировать министерство об избиении школьников. Я слышу об этом от вас впервые. Мы обязательно изучим этот случай», - пообещал представитель министерства.