На юге Таджикистана на месте санатория для больных туберкулезом построят детсад

CA-NEWS (TJ) - Полуразрушенный санаторий для детей, больных туберкулезом, расположенный в селе Нонджемас Восейского района на юге Таджикистана, вскоре превратится в детский сад. Об этом сообщил глава районной администрации Мусо Гафурзода.

В советское время в этом единственном в Таджикистане санатории ежегодно проходили лечение и реабилитацию сотни детей. Однако в годы гражданской войны имущество санатория было разворовано, а полуразрушенное здание стало местом обитания бездомных людей. В настоящее время здание бывшего детского санатория находится на балансе Министерства здравоохранения и социальной защиты Таджикистана.

«В двух крупных кишлаках сельсовета имени Худоёра Раджабова нет ни одного детского сада. Две недели назад мы обратились к Минздраву с просьбой разрешить строительство на месте санатория детсада. Комиссия из Душанбе дала «добро», после чего мы подготовили проект строительства детсада на 200 мест», - сказал глава райадминистрации.

Однако, многие считают строительство детсада на месте бывшего детского санатория рискованной идеей. Нурахмад Гоибов, проработавший много лет в санатории, считает, что специалистам необходимо тщательно проверить эту местность и дать свое официальное заключение – можно ли тут строить детский сад. По его словам, хотя туберкулез передается воздушно-капельным путем от человека к человеку, возможно заражена сама земля, на которой находится кишлак.

Полуразрушенное здание стало местом обитания бездомных людей. Одна из них Света Сафарова, ранее сказала, что своими силами привела в порядок одно из помещений бывшего санатория и живет здесь вместе со своими четырьмя детьми. По ее словам, те, кто живет здесь, уберегли бывший детский санаторий от полного разрушения.

Туберкулез всего несколько лет назад был бичом южного Таджикистана, особенно Восейского района. В горном кишлаке Карагач, к примеру, жители настолько часто умирали от туберкулеза, что его называли не иначе как «Долина смерти». В селе из 380 жителей вряд ли найдется хотя бы одна семья, в которой не было бы больных туберкулезом.