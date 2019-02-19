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  19 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Производство бензина в Узбекистане снизилось на 32 процента

CA-NEWS (UZ) -  Согласно данным Госкомстата Узбекистана, производство бензина в январе текущего года сократилось на 31,8% по сравнению с январём 2018 года.

Так, в январе 2018 года Узбекистан выпускал 105 тыс. тонн бензина, а в январе этого года произвёл 71,6 тыс. тонн топлива.

Дизельного топлива произвели на 14,2 % больше, чем в прошлом году. На данный момент произведено 81,7 тысяч тонн.

Показатель производства нефти в январе текущего года на 5 % меньше, чем в январе 2018 года.

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