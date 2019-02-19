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  19 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Туркменистана подарил своего коня цирку

CA-NEWS (TM) -  В Государственном цирке Туркменистана 17 февраля состоялась церемония передачи группе «Галкыныш» президентского скакуна Рухубелента из Ахалтекинского конного комплекса, сообщило госинформагентство ТДХ.

С этого известия началось представление в Государственном цирке, которое продолжилось выступлением подаренной лошади.

Напомним, что во время посещения Ахалтекинского конного комплекса 3 февраля, глава государства навестил одного из своих любимцев – ахалтекинца Рухубелента, который появился на свет в начале 2017 года – Года здоровья и воодушевленности. Поэтому Бердымухамедов дал жеребенку имя Рухубелент, что означает Воодушевленный.
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