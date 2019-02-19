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  19 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Уровень правительственной задолженности в 2019 и 2020 гг. будет низким, - министр финансов Монголии

CA-NEWS (MNG) -  Согласно заявлению члена парламента (ВГХ), главы министерства финансов Монголии Ч.Хурэлбаатара в 2019 и 2020 гг. как внешняя, так и внутренняя правительственная задолженность будет низкой, передает Монголия Сейчас.

По результатам работы Рабочей группы МВФ в Монголии подтверждено успешное осуществление работ, согласованных с Правительством страны. И, по предварительным прогнозам, ожидается, что экономический рост составит 6,4 — 7 процентов, что связано с резким сокращением объёма долгов и проведением стабильной и правильной экономической политики, поддерживающей фискальную (налогово-бюджетную) политику и привлечение инвестиций.

По мнению специалистов МВФ сокращение объёма задолженности Правительства Монголии с 74,4 процента до 62 процентов ВВП является достижением значительных результатов среди стран, реализуемых программу расширенного финансирования МВФ.

«Профицит госбюджета (превышение доходов бюджета над его расходами) составил 12 млрд. тугриков. Помимо этого, Правительство страны не оформляло краткосрочные банковские кредиты с высокой процентной ставкой и не выпускало облигации на внешних рынках», — подчеркнул министр Ч.Хурэлбаатар.

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