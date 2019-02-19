Ученые прокомментировали найденные останки неизвестного существа в Фергане

CA-NEWS (UZ) - Останки неизвестного животного были обнаружены в ходе капитального ремонта в доме жителя Риштанского района Ферганской области. Сам владелец находки предполагал, что обнаружил останки динозавра.

Ахмаджон Ахмедшаев, директор Государственного геологического музея Республики Узбекистан, прокомментировал данную ситуацию заявив, что по его мнению они не являются останками динозавра, сообщает upl.uz.

В качестве аргумента Ахмедшаев приводит тот факт, что если речь идет о динозаврах населявших планету от 130 до 180 миллионов лет назад, то их кости давно должны были превратиться в камень и не дошли бы до наших дней. Бытовые сдвиги, стихийные бедствия, изменение климата уничтожили бы его.

«При оценке костей динозавров, должен быть слой глины юрского периода указывающий на период 60 миллионов лет назад. Как так получается, что кости под домом «пережили» долгие периоды неолита и палеолита? Ведь они хорошо сохранены и целые. На мой взгляд, останки принадлежат кошке, чьих потомков уже не существует. ", — заявил Ахмедшаев.

Напомним, что газета "Народное слово" сообщала, что хозяин дома сфотографировал найденный скелет на телефоне, так как при сравнении с фотографиями из научных книг, он не смог найти подобного животного, живущего в наше время.





