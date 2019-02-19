Страны Центральной Азии в рейтинге по скорости интернета

CA-NEWS (CA) - Интернет-сервис Speedtest.net ирландской компании Ookla опубликовал ежемесячный рейтинг Speedtest Global Index, в котором содержатся данные по скорости мобильного и проводного интернета в мире по итогам января 2019 года.

Из стран Центральной Азии по скорости мобильного интернета Казахстан занимает 85 место, Кыргызстан - на 111-ом, Узбекистан на 129-ом месте, а Таджикистан на 137-м.

По скорости проводного интернета Кыргызстан занимает 92 место со скоростью 20,59 Мбит/с. Таджикистан занял 113 место из 177 со скоростью 15,66 Мбит/с, Узбекистан на 131- м: 11, 31 Мбит/с, Казахстан расположился на 61-й строчке - 31, 66 Мбит/c.