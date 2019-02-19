РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  19 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Страны Центральной Азии в рейтинге по скорости интернета

CA-NEWS (CA) -  Интернет-сервис Speedtest.net ирландской компании Ookla опубликовал ежемесячный рейтинг Speedtest Global Index, в котором содержатся данные по скорости мобильного и проводного интернета в мире по итогам января 2019 года.

Из стран Центральной Азии по скорости мобильного интернета Казахстан занимает 85 место, Кыргызстан - на 111-ом, Узбекистан на 129-ом месте, а Таджикистан на 137-м.

По скорости проводного интернета Кыргызстан занимает 92 место со скоростью 20,59 Мбит/с. Таджикистан занял 113 место из 177 со скоростью 15,66 Мбит/с, Узбекистан на 131- м: 11, 31 Мбит/с, Казахстан расположился на 61-й строчке - 31, 66 Мбит/c.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Вакансия в АКИpress: Агентство CA-News ищет корреспондента в Бишкеке
  • Четыре человека погибли в результате ДТП в Таджикистане
  • Бывшего гендиректора «ҚазМұнайГаз Өнімдері» оштрафовали на $342 тыс.
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×