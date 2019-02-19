РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  19 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Генеральный секретарь Олимпийского комитета Японии выступил против призывов к отставке президента организации

CA-NEWS (CA) -  Высокопоставленный представитель Олимпийского комитета Японии выступил в защиту президента организации Цунэкадзу Такэда в связи с обвинениями в коррупции. По словам генерального секретаря Олимпийского комитета Японии Эйсукэ Хираока, Такэда должен сохранить свой пост во время проведения Олимпиады и Паралимпиады в Токио в 2020 году, сообщает NHK World.

Он считает, что Такэда стал жертвой личной вражды несмотря на соблюдение всех процедур на посту президента комитета во время подачи заявки Токио на проведение Игр 2020 года.

Он преуменьшил значение призывов к отставке Такэда. Хираока считает, что многие люди верят в то, что Олимпиада должна пройти под руководством Такэда как президента Олимпийского комитета Японии.

Заявления Хираока были сделаны в преддверии выборов нового президента Олимпийского комитета Японии в июне. Комитет избирает президента на два года.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • 57,5% жителей Таджикистана считают, что девушки сами должны выбирать жениха, - опрос
  • В 2018 году количество грузовых поездов «Китай-Европа», проходящих через Монголию, увеличилось более чем на 50%
  • Туркменистан посетит президент Афганистана
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×