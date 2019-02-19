Генеральный секретарь Олимпийского комитета Японии выступил против призывов к отставке президента организации

CA-NEWS (CA) - Высокопоставленный представитель Олимпийского комитета Японии выступил в защиту президента организации Цунэкадзу Такэда в связи с обвинениями в коррупции. По словам генерального секретаря Олимпийского комитета Японии Эйсукэ Хираока, Такэда должен сохранить свой пост во время проведения Олимпиады и Паралимпиады в Токио в 2020 году, сообщает NHK World.

Он считает, что Такэда стал жертвой личной вражды несмотря на соблюдение всех процедур на посту президента комитета во время подачи заявки Токио на проведение Игр 2020 года.

Он преуменьшил значение призывов к отставке Такэда. Хираока считает, что многие люди верят в то, что Олимпиада должна пройти под руководством Такэда как президента Олимпийского комитета Японии.

Заявления Хираока были сделаны в преддверии выборов нового президента Олимпийского комитета Японии в июне. Комитет избирает президента на два года.