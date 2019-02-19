В прошлом году Монголия привлекла 8 тыс. иностранных рабочих

CA-NEWS (MNG) - В 2018 году Монголия привлекла 8 тыс. иностранных рабочих, что на 40 процентов ниже показателей 2016 года и 23 процента – 2017 года, сообщает Монголия Сейчас.



А в 2019 году поставлена цель снизить количество привлекаемой иностранной рабочей силы на 20 процентов. В целом страна привлекает рабочую силу из иностранных государств в строительной, дорожной и горнорудной отраслях.

По словам главы соответствующего министерства в дальнейшем имеются возможности в резком снижении количества иностранных рабочих различных строительных профессий, дорожно-мостовых строителей, вспомогательных горнорудных профессий, а также вьетнамских рабочих, работающих в авторемонтных мастерских.