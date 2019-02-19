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  19 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Диссидента Алишера Таксанова лишили гражданства Узбекистана, о чем он узнал спустя 5 лет

CA-NEWS (UZ) -  Указом экс-президента Республики Узбекистан Ислама Каримова от 16 июня 2014 года диссидента Алишера Таксанова, 1966 г.р., лишили гражданства, но информацию об этом он получил только 18 февраля 2019 года по электронному письму от Р.Курганбаева, заместителя директора Консульско-правового департамента МИДа Узбекистана. С таким заявлением в редакцию CA-News обратился сам А.Таксанов.

По его словам извещение о лишении гражданства пришло спустя 5 лет, что означает упущение всех сроков аппеляции. А.Таксанов с 1990-х годов находится в «черном списке» Службы государственной безопасности после того как прекратил работу в дипломатическом ведомстве и стал журналистом.

Как считает сам А.Таксанов, лишение его гражданства основано на политических преследованиях из-за чего он покинул Узбекистан в 2006 году.

С 1987 по 2006 годы Таксанов работал в Ташкентском экономическом университете, Институте стратегических и межрегиональных исследований при Президенте РУ, Министерстве иностранных дел, НК "Узбектуризм" и в редакциях газет, был представителем Международной кампании по запрещению противопехотных мин.

Кандидат экономических наук с 1993 года. Имеет два высших образования (Экономическое и историческое), и третье незаконченное (журналистика). В 2006 году А.Таксанов покинул Узбекистан. Позже Генеральная прокуратура Узбекистана возбудила против него уголовное дело.

В 2007 году Таксанов получил статус политического беженца в Швейцарии.

В настоящее время А.Таксанов работает в правоохранительной организации "Секуритас" (Sicherheitsdienst), осуществляет функции охраны общественного порядка на улицах и безопасности объектов.

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