РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  19 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Монголо-казахстанский торговый оборот в 2018 году достиг $67,4 млн

CA-NEWS (MNG) -  Председатель парламента (ВГХ) Монголии Г.Занданшатар принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Казахстана в Монголии К.И.Кобландина, сообщает Монголия Сейчас.

В начале встречи посол поздравил Г.Занданшатара с его назначением на пост спикера монгольского парламента и передал приветствие главы Мажилиса (нижняя палата) парламента Республики Казахстан Нурлана Ныгматулина вместе с приглашением участвовать в IV совещательной встрече спикеров парламентов стран Евразии 23-24 сентября этого года в Астане.

Далее Посол К.И.Кобландин подчеркнул успешное развитие и расширение двусторонних отношений в последние годы и проинформировал, что торговый оборот между странами по состоянию на 2018 год достиг 67,4 млн. долларов.

Посол также отметил наличие большого будущего в сотрудничестве в горнорудной отрасли в двусторонних экономических отношениях и обратился к Председателю ВГХ с просьбой уделить внимание вопросу двусторонней договорённости по созданию в Монголии совместного предприятия по очистке золота согласно подписанного в марте 2018 года в Астане во время заседания межправкомиссии Меморандума о сотрудничестве.

Тема обсуждения участников встречи также была направлена на вопросы открытия прямых авиарейсов между Казахстаном и Монголией, разрешения проблем, возникающих в ходе строительства нового здания Посольства Казахстан в Улан-Баторе.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Офицеры из Узбекистана проходят войсковую стажировку в Челябинске
  • Трагизма мы не должны испытывать, - министр общественного развития об «утечке мозгов» из Казахстана
  • Д.Трамп призвал страны Европы забрать захваченных в Сирии боевиков ИГ
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×