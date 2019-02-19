Монголо-казахстанский торговый оборот в 2018 году достиг $67,4 млн

CA-NEWS (MNG) - Председатель парламента (ВГХ) Монголии Г.Занданшатар принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Казахстана в Монголии К.И.Кобландина, сообщает Монголия Сейчас.



В начале встречи посол поздравил Г.Занданшатара с его назначением на пост спикера монгольского парламента и передал приветствие главы Мажилиса (нижняя палата) парламента Республики Казахстан Нурлана Ныгматулина вместе с приглашением участвовать в IV совещательной встрече спикеров парламентов стран Евразии 23-24 сентября этого года в Астане.

Далее Посол К.И.Кобландин подчеркнул успешное развитие и расширение двусторонних отношений в последние годы и проинформировал, что торговый оборот между странами по состоянию на 2018 год достиг 67,4 млн. долларов.

Посол также отметил наличие большого будущего в сотрудничестве в горнорудной отрасли в двусторонних экономических отношениях и обратился к Председателю ВГХ с просьбой уделить внимание вопросу двусторонней договорённости по созданию в Монголии совместного предприятия по очистке золота согласно подписанного в марте 2018 года в Астане во время заседания межправкомиссии Меморандума о сотрудничестве.

Тема обсуждения участников встречи также была направлена на вопросы открытия прямых авиарейсов между Казахстаном и Монголией, разрешения проблем, возникающих в ходе строительства нового здания Посольства Казахстан в Улан-Баторе.