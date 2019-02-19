РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  19 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Новый глава МВД Казахстана журналистам: Я от вас никуда бегать не буду

CA-NEWS (KZ) -  В кулуарах правительства РК новый министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев пообещал журналистам дружить с ними и не бегать от них, передает Zakon.kz.

"Я от вас никуда убегать не буду, буду дружить. Советник есть, работу начали", - сказал он.

Как добавил глава ведомства, для представителей СМИ в ближайшее время будет проведен ознакомительный брифинг.

"Давайте, я потом отдельно брифинг проведу. Я сейчас вникну, потом я вас всех приглашу и по всем вопросам детально, и по нашей программе реформирования, и по тем планам, которые будем в ближайшее время делать, я все вам расскажу. Но только не в коридоре", - заключил Тургумбаев.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Почему один из «лидеров» таджикской оппозиции вернулся на родину и сдался властям?
  • Будете плакать – убьем: дети, завербованные в солдаты, вспоминают о пережитых зверствах
  • Авиакомпания «Туркменховаёллары» попросила помощи у «Lufthansa Consulting», чтобы соответствовать требованиям авиационной безопасности ЕС
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×