Новый глава МВД Казахстана журналистам: Я от вас никуда бегать не буду

CA-NEWS (KZ) - В кулуарах правительства РК новый министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев пообещал журналистам дружить с ними и не бегать от них, передает Zakon.kz.

"Я от вас никуда убегать не буду, буду дружить. Советник есть, работу начали", - сказал он.

Как добавил глава ведомства, для представителей СМИ в ближайшее время будет проведен ознакомительный брифинг.

"Давайте, я потом отдельно брифинг проведу. Я сейчас вникну, потом я вас всех приглашу и по всем вопросам детально, и по нашей программе реформирования, и по тем планам, которые будем в ближайшее время делать, я все вам расскажу. Но только не в коридоре", - заключил Тургумбаев.