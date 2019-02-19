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  19 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Турецкий киноактёр Бурак Озчивит за $379 тысяч встретился с богатыми женщинами Ташкента

CA-NEWS (UZ) -  Известный турецкий киноактёр и модель Бурак Озчивит встретился на фуршете с жёнами олигархов, бизнес-леди и моделями Ташкента и заработал за 2,5 часа $379 тысяч.

Местные СМИ сообщили 18 февраля, что киноактёра пригласили в Ташкент на обед с женщинами - поклонницами его актёрских работ. Портал Rusturkey.com сообщил, что Озчивит приехал в Ташкент, чтобы посетить 2,5-часовой банкет с известными людьми.

Интернет-портал «Новости Узбекистана» сообщил, что турецкий киноактёр обсудил с узбекскими кинорежиссёрами вопрос своего участия в новом телесериале и провёл мастер-класс для молодых актеров.

Бурак Озчивит поделился видео и фотографиями с мероприятия в Ташкенте в социальных сетях.

Актёр известен своими ролями в «Великолепном веке», «Чёрной любви», «Королёк -птичка певчая» и многих других.

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