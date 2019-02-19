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  19 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Численность правящей партии Таджикистана приблизилась к 500 тысячам

CA-NEWS (TJ) -  Народная демократическая партия Таджикистана, возглавляемая президентом Эмомали Рахмоном, 7 февраля заявила, что численность правящей партии достигла почти полмиллиона человек.

Однако обозреватели утверждают, что такого показателя удалось добиться за счет административных рычагов, когда в члены НДПТ записывают всех желающих.

Новые данные о количестве членов партии были озвучены на расширенном заседании Центрального исполкома партии, в работе которой принял глава государства. По информации правящей партии, в настоящее время Народная Демократическая Партия Таджикистана насчитывает более 460 тысяч членов, из которых 220 тысяч — женщины. Более 176 тысяч из них — молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет.

В расширенном заседании партии приняли участие члены из разных регионов страны, спикеры обеих палат таджикского парламента, большинство министров, государственных предприятий и т.д.

В Таджикистане помимо Народной демократической партии действуют еще шесть политических партий: Аграрная, Демократическая, Коммунистическая, Партия экономических реформ, Социал-демократическая и Социалистическая партии. Самой крупной из них является Коммунистическая, насчитывающая в своих рядах 35 тысяч членов.

Учитель из Вахдатского района сказал, что он так же является членом правящей партии, так как директор школы дал всем учителям указание вступить в партию. «Она сказала, что из отдела образования дали указание, чтобы все мы вступили в партию президента»,- говорит собеседник. Этот учитель, пожелавший остаться неназванным, добавил, что «мы тоже ничего не сказали, вступили в партию и каждый месяц из нашей зарплаты удерживают членские взносы в партию».

Однако правозащитные организации каждый год критикуют власти Таджикистана, политика которых основывается не на политической программе, а на силовом подавлении инакомыслящих и отхода от демократических ценностей и соблюдения прав человека.

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