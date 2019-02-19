РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  19 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Компания Honda подтвердила намерение закрыть завод в Англии

CA-NEWS (CA) -  Вещательной корпорации NHK стало известно о планах японского автопроизводителя Honda закрыть свой крупнейший завод на юго-западе Англии.

Источники NHK сообщили, что Honda, возможно, закроет завод в городе Суиндон в 2022 году.

Сведения об этом появились после недавнего решения компании Nissan отменить планы по выпуску новой модели автомобилей в Великобритании.

Британские СМИ отмечают, что причиной решения компании Honda стала неопределенность вокруг выхода страны из Европейского Союза в конце марта.

Это вызывает новые опасения, поскольку многие рассчитывали, что крупные производители останутся в Великобритании даже после Брексита.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В 2018 году количество грузовых поездов «Китай-Европа», проходящих через Монголию, увеличилось более чем на 50%
  • Агентство по водным ресурсам предложили создать в Казахстане
  • Cotton Campaign не отменила бойкот узбекского хлопка
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×