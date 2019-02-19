Компания Honda подтвердила намерение закрыть завод в Англии

CA-NEWS (CA) - Вещательной корпорации NHK стало известно о планах японского автопроизводителя Honda закрыть свой крупнейший завод на юго-западе Англии.

Источники NHK сообщили, что Honda, возможно, закроет завод в городе Суиндон в 2022 году.

Сведения об этом появились после недавнего решения компании Nissan отменить планы по выпуску новой модели автомобилей в Великобритании.

Британские СМИ отмечают, что причиной решения компании Honda стала неопределенность вокруг выхода страны из Европейского Союза в конце марта.

Это вызывает новые опасения, поскольку многие рассчитывали, что крупные производители останутся в Великобритании даже после Брексита.