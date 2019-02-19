Сагинтаев раскритиковал госорганы за отсутствие согласованности между собой по цифровизации

CA-NEWS (KZ) - Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев на заседании правительства РК поручил министерству информации и коммуникаций вести постоянный мониторинг эффективности госпрограммы "Цифровой Казахстан", передает корреспондент Zakon.kz.

"Госпрограмма "Цифровой Казахстан" находится на особом контроле главы государства. В целях реализация программы ожидается значительный экономический эффект, который сокращает издержки в экономике и глава государства уделяет этому особое внимание. Как мы видим, в целом с момента принятия программы прошел год. Есть положительная динамика. Мы ее наблюдаем: усовершенствована законодательная база, выработаны и оптимизированы подходы ведения производств, бизнеса, госуправления", - сказал он.

Вместе с тем, по его словам, имеется ряд проблемных моментов.

"Но в то же время мы наблюдаем ряд проблемных вопросов. Госорганы занимаются цифровизацией только в рамках своих направлений, иногда не согласуя реализацию взаимозависимых задач. В связи с этим нам необходимо вести постоянный мониторинг оценки эффектов от цифровизации. Однако каждый госорган просчитывает ее по своему", - констатировал Сагинтаев.

Глава кабмина поручил министру привести все это в "единую систему" и работать над совершенствованием норм, связанных с цифровизацией, с IT-сообществом.

"Другая проблема - необходимо определить потенциал цифровизации в той или иной сфере. Даурен Аскарбекович (Абаев, министр информации и коммуникаций РК), вам необходимо привести все это в единую систему и вам необходимо работать в этом направлении. Еще одно - необходимо в дальнейшем совершенствовать нормы связанные с цифровизацией. Эту работу нужно ускорить совместно с IT-сообществом, Даурен Аскарбекович", - заключил премьер.